Психолог Гарданова не рекомендовала делать пластику при депрессии

В каждом сезоне работа специалистов Системы-112 Московской области имеет свою специфику, на которую оказывают влияние климатические условия и другие факторы, относящиеся к тому или иному времени года.

В летний сезон возрастает количество обращений о заблудившихся в лесных массивах любителях «тихой охоты». В этом году операторы единого номера «112» обработали порядка 1000 сообщений подобного характера.

Кроме того, летом поступает много заявлений о происшествиях на водоёмах. За купальный сезон их было зафиксировано более 100.

Также, летом заявители часто жалуются на укусы насекомых и змей.

Всего за летний период 2023 года подмосковная Система-112 приняла свыше 3 миллионов вызовов от жителей и гостей региона. Из них порядка 850 тысяч вызовов адресовано скорой медицинской помощи, 325 тысяч вызовов сотрудников полиции, в том числе — ГИБДД.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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