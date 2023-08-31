Психолог Гарданова не рекомендовала делать пластику при депрессии

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Специалист отметила, что, кроме этого, есть люди, склонные к постоянным видоизменениям внешности из-за патологического отношения к своему внешнему облику. Таким людям также не стоит делать пластические операции.
«Основной контингент людей, которые делают пластические операции, это девушки, стремящиеся быть на виду у всех и пользоваться вниманием, то есть это черта личности. Но есть другая категория людей, которая относится в своему внешнему виду с пристрастием. Такой человек видит не реальное отражение, а то, что он сам себе внушил. Это болезненное состояние, при котором не стоит делать пластические операции», — сказала в беседе с NEWS.ru Гарданова.
По её словам, обычно вместе с профессиональными хирургами работает консультант-психиатр, который оценивает адекватность обращения пациента.
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