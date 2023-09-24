Психолог Гогуева перечислила любимые фразы манипуляторов

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Манипуляторы любят обобщать, поэтому могут говорить следующие фразы: «Ты никогда мне не помогаешь», «Вечно ты занят».
Любимые фразы манипуляторов в беседе с «Мослентой» раскрыла кандидат психологических наук Марина Гогуева.
По её словам, манипуляцией можно назвать непрямое сообщение в контакте, где на первом месте собственная выгода, а чувства собеседника и его потребности не так важны.
Агрессивное навязывание своих мыслей можно отнести к манипуляции: «Делай, как я говорю», «Да что ты понимаешь!», «Вот поживешь с моё». Также подозрение должно вызвать сочетание уважительной причины и давление на жалость: «Здоровья нет, сам не могу, а помочь некому». К манипуляциям относятся навязывание чувства вины, бойкот, запугивание и угрозы.
Повышенное внимание, подарки, а также лесть тоже могут являться инструментами манипулятора. Жертва думает, что должна ответить добром на добро и выполняет требования манипулятора.
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По её словам, манипуляцией можно назвать непрямое сообщение в контакте, где на первом месте собственная выгода, а чувства собеседника и его потребности не так важны.
Повышенное внимание, подарки, а также лесть тоже могут являться инструментами манипулятора. Жертва думает, что должна ответить добром на добро и выполняет требования манипулятора.
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Мария Фирсова