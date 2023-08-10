Психолог Хорс призвал выделить на лень полчаса в день

Главное управление государственного строительного надзора Московской области проводит регулярный контроль строительства жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), по которым принято решение о завершении строительства.

В городском округе Химки специалисты строят 72 дома в составе жилого комплекса «Белый Город» в деревне Николо-Черкизово, которые с 2021 года достраивает ГК «Инград», а также 8 домов в составе ЖК «Митино Дальнее», строительство которых ведется с помощью Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

Ведомство сообщает, что строительные работы в отношении всех многоквартирных домов будут завершены до конца текущего года.