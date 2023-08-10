Психолог Хорс призвал выделить на лень полчаса в день

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«Нужно иметь внутреннее разрешение на то, чтобы полежать, отдохнуть, ничего не делать. Например, можно запланировать себе полчаса в день и один раз в неделю три часа. Если вы сможете этого графика придерживаться, то вы человек, который и свою человечность признаёт, и при этом добивается успехов», — сказал Михаил Хорс.
«Это напряжение забирает у нас те силы, которые нужны, чтобы перестать прокрастинировать и начать действовать. Нужно просто расслабиться. Если уже ленишься, то поленись на полную катушку. Вот тогда выяснится, что лень ресурсна и придаёт сил», — заключил специалист.Читайте также:
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