Психолог Хорс рассказал, как не столкнуться с профессиональным выгоранием

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Ежегодно 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал, как россиянам не столкнуться с профессиональным выгоранием.
По мнению Михаила Хорса, россиян необходимо учить не перерабатывать, а работать больше, чем раньше. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Он отметил, что профессиональное выгорание — это состояние человека, в котором он испытывает негативные эмоции во время работы. С этим состоянием сталкиваются те люди, которые работают через силу.
Психолог отмечает, что такая готовность человека создает ему большую эмоциональную устойчивость, благодаря которой у человека остается больше сил, чтобы эту жизнь менять в ту сторону, в которую он хочет.
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«Россияне и так не перерабатывают. Если посчитать количество выходных и праздничных дней, то средняя треть года у нас это отдых», — заявил Хорс.
«А человек, который пашет себе в удовольствие, никогда с эмоциональным выгоранием не столкнется», — рассказал специалист.По мнению психолога, люди считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств этой работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником, задержки зарплаты, однако это позиция эмоциональной жертвы.
«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому. И вот если человек эту корону высшего судьи снимает и заранее готовится к тому, что жизнь пойдет не так, как он хочет, то, привыкнув к такой концепции, к такому взгляду на жизнь он становится более к готовым к тому, что что-то в этой жизни не так, как он хочет», — считает Хорс.
Психолог отмечает, что такая готовность человека создает ему большую эмоциональную устойчивость, благодаря которой у человека остается больше сил, чтобы эту жизнь менять в ту сторону, в которую он хочет.
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Екатерина Коршунова