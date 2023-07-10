Психолог Идзиковский назвал способы борьбы с ленью

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«Надо бы что-то делать, но человек не делает» - подчеркнул Идзиковский.
Он назвал три основные причины возникновения лени. Первая причина – когда человек сам не знает, чего именно он хочет. Вторая – человек не видит выгоды для себя в тех занятиях, за которые ему лень браться. Третья причина – человек просто устал, у него нет внутреннего ресурса работать.
Во-первых, необходимо составить детальный план действий.
«Надо описать первые шаги, которые нужно сделать. Причем в прикладном смысле, а не в абстрактном. Это нужно для того, чтобы было четкое понимание действий» - уточняет психолог.
Во-вторых, задать себе вопросы. Например: «Собираюсь ли я этим заниматься? Если да, то зачем? Как изменится моя жизнь после этого?» и так далее. Вопросы зависят о масштабности задачи, заметил психолог.
В-третьих, человек должен разобрать с тем, что он чувствует. По мнению психолога, нередко во время терапии с пациентами, выясняется, что лень вызвана страхом: человеку тревожно начинать работу, так как он заранее боится провала или трудностей при выполнении задач. Чаще всего человек боится ощутить себя глупым, боится общественного.
Идзиковский рассказал, что существуют отличия между ленью и апатичным состоянием. Психолог разграничил понятия лени и апатии, заметив, что, если человек не хочет заниматься конкретными делами, но развлекается – это лень и прокрастинация. Когда человек совершенно ничего не хочет (ни развлечений, ни занятий, на работы) – это апатия.
«Если человек ничего не хочет, просто лежит и смотрит в стену – это первые признаки депрессии. В таких случаях нужно обращаться к специалисту, но и это довольно быстро чинится» - сказал психолог Евгений Идзиковский.
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