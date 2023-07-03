Психолог Идзиковский нашел недостатки помощи по ОМС

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Психологическая помощь стала доступна россиянам в поликлиниках по ОМС с 1 июля. Такая мера предусмотрена новым приказом Минздрава РФ о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.
Психолог Евгений Идзиковский уверен, такая мера позволит воспринимать психологов так же, как и других врачей. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По его словам, польза будет зависеть от квалификации сотрудников. Он рассказал, что сейчас прикладных психологов в РФ не учат должным образом, поэтому вряд ли человек получит поддержку.
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«Идея хорошая, потому что, когда психолога вводят в систему здравоохранения, он начинает восприниматься так же, как, например, офтальмолог. Если при этом есть разъяснение, что есть психологи, а есть психиатры, это сдвигает общество в пользу того, что ходить к психологам – это здорово», - уверен Идзиковский.
«Есть исследования, которые показывают, что 15% людей получают облегчение в тот момент, когда записываются к психологу. Почти любая терапия на 15-20% дает результат за счет того, что человеку есть, с кем пообщаться», - объяснил Идзиковский.Он уверен, хорошие специалисты не станут работать в поликлиниках, потому что они будут заниматься частной практикой. Психолог напомнил, что сейчас многие врачи жалуются на большое число бумажной работы.
«С другой стороны, большинство людей, как правило, не ждут, что в поликлиниках им помогут. Я думаю, что люди к этому так и будут относиться, будут понимать, что есть бесплатные врачи, а есть такие же платные. Есть много людей, у которых нет денег. Лучше они сходят, хоть как-то с ними пообщаются, чем они дальше будут страдать», - подытожил Идзиковский.
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Татьяна Лаврова