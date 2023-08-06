Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон

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Первый телефон ребёнку нужно покупать, когда он самостоятельно начинает ходить в школу, чтобы иметь с ним связь.
Практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес рассказала «Газете.Ru», что в простой телефон можно переформатировать любой смартфон при помощи настроек.
По словам Екатерины Кес, взрослые, приобретая ребёнку смартфон без заблаговременно сделанных настроек, не осознают, что дают ребёнку ящик Пандоры.
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По словам Екатерины Кес, взрослые, приобретая ребёнку смартфон без заблаговременно сделанных настроек, не осознают, что дают ребёнку ящик Пандоры.
«Важно подготовить гаджет таким образом, чтобы он работал как телефон, а не как портативная игровая приставка с безлимитным выходом в интернет, где можно найти любые сайты и скачать любые игры и приложения», — отметила Екатерина Кес.Смартфон со всеми функциями можно дарить ребёнку в 12-13 лет. Но и в этом случае нужно устанавливать разумные ограничения на игры в телефоне.
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Мария Фирсова