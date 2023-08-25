Психолог Кичаев: Чтобы избежать депрессии осенью – надо хорошо отдохнуть летом

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Психолог, коуч Александр Кичаев рекомендовал для предотвращения осенней депрессии и хандры хорошо отдохнуть летом.
«Осень — своеобразная пора сбора урожая. Если человек нормально провел лето, получил энергию солнца, моря и гор, то в осень он войдет с мотивацией. Это позволит реализовать все свои навыки и возможности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кичаев.
Он добавил, что даже после отпуска на фоне постоянных работы и стресса необходиом выделять время для отдыха.
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