Психолог Кичаев рассказал, как решить проблему выгорания на работе

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Психолог и коуч Александр Кичаев заявил, что решить проблему выгорания на работе можно, установив причины такого состояния работника.
«Задача начальника — понять причины выгорания. Это вполне может быть отсутствие перспектив или нелояльность коллег. Нужно разобраться и, если возможно, внести изменения в рабочий процесс. Тогда выгорание может сойти на нет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кичаев.
Он добавил, что самыми явными признаками выгорания на рабочем месте являются полное отсутствие интереса к работе, раздражительность, конфликтность, потеря концентрации и внимания, а также желание уйти домой как можно раньше.
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