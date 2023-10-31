Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка

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Детский психолог Светлана Клюваева заявила, что для того, чтобы легче адаптироваться к учёбе после каникул, необходимо постоянно придерживаться определённого расписания и распорядка дня.
«Родителям надо помогать соблюдать режим дня, не ложиться очень поздно, вставать тоже не очень поздно. Вообще, чем упорядоченнее жизнь ребёнка, чем она больше связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психической стабильности», — поделилась в беседе с RT Клюваева.
Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня. Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра. При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.
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