Психолог Кочетков объяснил связь увлечённостью компьютерными играми и учёбой школьников

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«Одно из последних исследований, проведённое в МГППУ, показало, что однозначной связи между увлечённостью старшеклассников видеоиграми, мотивацией к учёбе и статусом в классе нет», — прокомментировал в беседе с RT Кочетков.
Ранее семейный, провокативный психолог Елена Гусева заявила, что во время летних каникул очень важно дать ребёнку отдохнуть от обучения и занять его интересными активностями. Летом, по словам психолога, лучше не перегружать детей образованием, при желании процесс обучения лучше превратить в игру.