Психолог Кокурина рекомендовала не перегружать школьников в первые дни учёбы

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«Надо соблюдать режим дня, режим труда и отдыха. Не перегружать с первых дней, а постепенно вводить нагрузку. Плюс к этому не вести ребёнка на все кружки сразу, а постепенно вводить нагрузку и кружки, дать ему возможность к этому адаптироваться», — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист.
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