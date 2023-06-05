Психолог Колосова назвала желание хранить старые вещи нормой

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«Это психическая норма, так делают не только в России, но и по всему миру. Во всём мире делают акцент на старых вещах, на антиквариате, ретростиле. Так, продают бабушкин фарфор, который стоит гораздо дороже, чем когда его бабушка покупала», — объяснила в беседе с NEWS.ru Колосова.
Ранее психолог Елена Митрохина рекомендовала не ставить кучу целей на лето, а сконцентрироваться на чём-то одном конкретном и важном для того, чтобы по окончании сезона не испытывать синдром упущенных возможностей. Также она отмечала, что в летний период важно больше времени уделять заботе о себе и своём здоровье.