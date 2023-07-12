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Психолог Кононов рекомендовал читать приключения и сказки пред сном

12 июля 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Кандидат психологических наук Александр Кононов заявил, что перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтические повести и рассказы, поскольку такая литература не требует серьёзных мыслительных процессов, и после неё легче уснуть.

«Перед сном лучше читать бумажные книги или специальные «читалки» с технологией E-Ink, имитирующие лист бумаги, чтобы избежать негативного влияния излучений от экрана смартфона или планшета, так как они могут вызвать бессонницу», — добавил в беседе с NEWS.ru Кононов.

По словам эксперта, чтение перед сном способно снизить риск ночных кошмаров или плохих сновидений. Также Кононов рекомендовал читать книгу частями, а не целиком для того, чтобы не сбить сон и не заменить его книгой.

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#психолог
#сон
#чтение
#книги
#рекомендации
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Карьерный консультант Савченко: Лучшее время для поиска новой работы – начало весны и осени
12 июля 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/mapo

Карьерный консультант онлайн-школы программирования Екатерина Савченко заявила, что самым лучшим временем для поиска новой работы является начало весны и осени, так как на рынке труда больше всего вакансий.
Однако и конкуренция на место в это время также выше, отметила эксперт.

«Периодами «затишья» на рынке являются декабрь и январь. Декабрь – период в конце года, когда HR-директора закрывают планы и бюджеты, а также погружены в подготовку и проведение корпоративов. В январе все медленно возвращаются в рабочие процессы», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Савченко.

Она добавила, что при отсутствии критичной ситуации увольняться с прежнего места работы не стоит в декабре, поскольку это может повлиять на выплату ежегодного бонуса.

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#работа
#общество
#вакансии
#рекомендации
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Руководители Семейных центров Подмосковья побывали на Всероссийском съезде
12 июля 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Руководители Семейных центров Московской области посетили Всероссийский Съезд руководителей организаций, в которых проживают дети-сироты и обменялись опытом с коллегами.

Всероссийский Съезд руководителей Семейных центров проходил в Уфе. В нем приняли участие представители четырех Семейных центров, находящихся в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На Съезде собрались представители социальных организаций из 81 региона страны. 

В рамках встречи, руководители и представители Семейных центров обсудили актуальные вопросы наставничества, поделились опытом и эффективными практиками решения вопросов, а также поговорили о подготовке и дальнейшем сопровождении выпускников организаций для детей-сирот.

В этом году директора подмосковных Семейных центров «Непоседы» и «Семья и дом» — Наталья Курышова и Ольга Бунак стали модераторами секций и поделились опытом работы Семейных Центров как учреждений нового типа, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства. 

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#Всероссийский Съезд
#дети-сироты
#Семейный центр
#Подмосковье
#обмен опытом
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В Керчи прошла церемония приёма малого ракетного корабля "Циклон"
12 июля 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В Минобороны сообщили, что на Судостроительном заводе в Керчи прошла торжественная церемония приёма в состав ВМФ РФ малого ракетного корабля «Циклон».
«Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъёма на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», – рассказали в ведомстве.

Адмирал Евменов на церемонии сообщил, что корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет выполнять свои задачи в составе отрядов и группировок флота.  

В Минобороны отметили, что «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблём, который прошёл полный цикл строительства и комплекс испытаний. Кроме того, это первый корабль, вооружённый морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». 

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#ВМФ
#корабль
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Под Коломной заметили редких лебедей-кликунов
12 июля 2023, 17:35

Фото: Минэкологии МО / Е. Горинов

В Коломне уже несколько дней здесь замечают редких лебедей-кликунов. Птиц наблюдали на территории заказника «Осенка» на прудах Коломенского рыбхоза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Этот вид занесён в Красную книгу региона как находящийся на грани исчезновения. Ещё недавно этот вид регистрировался только на пролёте, и только с 2006 года пара кликунов свила гнездо в Лотошине на прудах местного рыбхоза. С тех пор такое наблюдалось только в этой локации. Если кликуны начнут гнездиться и в Коломне, это станет прекрасной новостью для орнитологов и всех любителей природы», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
В заказнике «Осенка» отмечается большое видовое разнообразие пернатых. Там отмечены краснокнижные серая утка, шилохвость, большой улит, турухтан, скопа, орлан-белохвост и кулик-сорока. Все эти виды занесены в Красную книгу России.

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#Тихон Фирсов
#Минэкологии МО
#Красная книга
#птицы
#заказник
#Коломна
#Московская область
#Подмосковье
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Минпромторг одобрил инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя
12 июля 2023, 17:35

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Минпромторг РФ поддержал инициативу о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя, которую предложил сенатор Андрей Клишас. Однако должен быть обеспечен контроль такой деятельности. Об этом рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
По его словам, проект закона, вносимый Клишасом, предполагает легализацию онлайн-продаж алкоголя. К этому планируется привлечь интернет-магазины, а также агрегаторы информации о товарах и услугах. 

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива», - сказал Евтухов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что сейчас в России есть все инструменты, чтобы контролировать продажи алкоголя и снижать его потребление россиянами.

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#алкоголь
#онлайн-продажа
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ГУСТ и МинЭкологии пресекли незаконную перевозку строительных отходов
12 июля 2023, 17:22

Фото: istockphoto / georgemuresan

Сотрудники ГУСТ совместно с сотрудниками МинЭкологии провели рейд для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах в городском округе Красногорск.
С наступлением теплой погоды недобросовестные перевозчики строительных отходов активизировались, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.

Ответственные сотрудники  Главного управления содержания территорий совместно с представителями МинЭкологии и МВД активно проверяют у водителей наличие необходимых документов на перевозку строительных отходов для предотвращения сброса и образования навалов на территории Подмосковья.


«На этот раз эко-рейд прошел в городском округе Красногорск. В ходе мероприятия коллеги проверили 21 транспортное средство, у 2 водителей из которых не обнаружилось необходимого на перевозку крупногабаритных отходов разрешения. В результате удалось пресечь незаконный сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров. Транспортные средства перемещены на штафстоянку, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статье 8.2. КОАП РФ», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. 
Согласно статье 8.2. Кодекса об административных правонарушениях за незаконный выброс мусора из автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических – 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.

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#ГУСТ
#Светлана Аипова
#содержание территорий
#штраф
#строительные отходы
#сброс мусора
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Юнармейцы из Серебряных Прудов приняли участие в военно-патриотических сборах
12 июля 2023, 17:03

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В этом году на молодежных военно-патриотических сборах городской округ Серебряные Пруды представляли шесть юноармейцев.
В 2023 году молодежные военно-патриотические сборы проходили в четвертый раз. Их проводили в подмосковном Подольске.

В этом году сборы приобрели межрегиональный характер и в них приняли участие ребята из Московской области, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Луганской народной республики. Всего в сборах поучаствовали больше 800 человек, 6 из которых представляли городской округ Серебряные Пруды, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Юноши научились строевой, тактической, огневой и физической подготовке под руководством профессиональных инструкторов.
 
Для ребят прошли 12 мастер-классов по различным видам подготовки вооруженных сил РФ: строевой, тактической, огневой и физической. Под руководством профессиональных инструкторов юные патриоты учились ориентироваться на местности, обучались флажковой азбуке и азбуке Морзе, осваивали навыки оказания первой помощи. Была также подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: спортивные игры, кинопоказы короткометражных патриотических фильмов, квизы на знание военной истории родного края и многое другое.

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#Серебряные Пруды
#Подольск
#военные сборы
#военно-патриотические сборы
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Склад рекламных материалов построили в Воскресенске
12 июля 2023, 16:49

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Неотапливаемый склад для хранения рекламных материалов получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Застройщиком выступал ООО «Эскорт-Сервис», который инвестировал в строительство 25 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


Площадь одноэтажного здания — 1060 кв. метров. Объект запроектирован в стальном каркасе с легкими ограждающими конструкциями стен и кровли. Застройщик планирует использовать складские площади для хранения рекламных материалов: полок, стоек, дисплеев и т.д. Реализация проекта принесла округу 8 новых рабочих мест.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#Воскресенск
#Подмосковье
#Фединское
#Подмосковье
#ЦСС
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РПЦ: Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
12 июля 2023, 16:48

Фото: iStock/laimdota

В РПЦ сообщили о передаче иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.
«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви», — сказал патриарх Кирилл после подписания договора.

Уточняется, что церемония передачи иконы состоялась в рамках договора, который был утвержден 12 июля. Тогда Третьяковская галерея передала «Троицу» Русской православной церкви.

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#РПЦ
#икона
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