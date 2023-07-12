Психолог Кононов рекомендовал читать приключения и сказки пред сном

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«Перед сном лучше читать бумажные книги или специальные «читалки» с технологией E-Ink, имитирующие лист бумаги, чтобы избежать негативного влияния излучений от экрана смартфона или планшета, так как они могут вызвать бессонницу», — добавил в беседе с NEWS.ru Кононов.
По словам эксперта, чтение перед сном способно снизить риск ночных кошмаров или плохих сновидений. Также Кононов рекомендовал читать книгу частями, а не целиком для того, чтобы не сбить сон и не заменить его книгой.
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