Психолог Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену

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Психолог Елена Кузнецова заявила, что лучший способ пережить супружескую измену — это прощение партнера. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Простить — не значит забыть или оправдать поступок партнера, но это освободит от эмоциональной связи с прошлым обидами», — приводит слова психолога NEWS.ru.
Кузнецова пояснила, что после вскрывшегося факта измены необходимо понять причину, из-за чего измена произошла. Она отмечает, что причинами могут быть недопонимание между партнерами, проблемы, стресс или другие факторы.
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