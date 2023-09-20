Психолог Манина раскрыла способы борьбы с рабочим стрессом

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«Сохранить психическое здоровье помогает медитация – расслабляйтесь, говорите себе слова благодарности, проявляйте любовь к себе утром и вечером. Применяйте в сложных ситуациях техники дыхания: быстрый вдох на четыре счета, далее – задержка дыхания на семь счетов и медленный выдох на восемь счетов. Поможет также упражнение «Обнять себя»: раскиньте руки, сделайте глубокий вдох, медленно обнимите себя покрепче, насколько это для вас комфортно, и выдохните. Повторите три-четыре раза», — приводит слова Маниной Агентство городских новостей «Москва».
По мнению психолога, рисование и изучение работ художников также окажет положительное влияние на эмоциональное состояние. Манина также посоветовала в борьбе со стрессом делать упражнения на напряжение и расслабление мышц. Психолог заключила, что умывание холодной водой и медленное питье ароматного напитка помогут справиться с внезапным стрессом.
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