Психолог Наумова объяснила, как спасти ребёнка от травли в школе

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«Важно, чтобы сами родители относились к ребёнку хорошо и нежно, и не травили его в семье. Нужно, чтобы у ребёнка была возможность принимать собственные решения, чтобы его мнение учитывалось. Именно в семье должны формироваться условия, чтобы ребенок был сильным, и при этом не нарушал границ другого человека», – пояснила в беседе с Общественной Службе Новостей Наумова.
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