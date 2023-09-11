Психолог Наумова рекомендовала младшим школьникам посещать не более трёх кружков

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«Если ребёнок привык и адаптировался к школе, значит, он готов к чему-то новому. Кружки должны быть интересными, приносить радость, удовольствие. Ребёнок должен самоутверждаться на кружках, чувствовать свою значимость, ловкость, успешность. В первом классе лучше не торопиться, внедрить один кружок, если все нормально, вводим второй, но не более», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.При этом, надо учитывать, что кружки не должны мешать основной учёбе, а также отдыху и досугу ребёнка со сверстниками.
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