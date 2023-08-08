Психолог назвал признаки того, что ваш родственник попал в руки мошенников

«Дмитровский округ регулярно становится площадкой для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. А наши спортсмены — часто одерживают победу. Благодаря строительству биатлонного стрельбища у юных дмитровчан появится возможность реализовать себя в еще одном интересном виде спорта», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.