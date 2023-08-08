Психолог назвал признаки того, что ваш родственник попал в руки мошенников

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«Высокая тревога, нехарактерная погружённость в свои мысли или странная активность. Неожиданные долгие разговоры по телефону с непонятными людьми, попытки что-то скрыть», — сказал Евгений Идзиковский.
«О вас никто посторонний не заботится. Никто и никогда не будет вам звонить, чтобы от чего-то предостеречь или сделать вам хорошо. Все, кто вам звонит, имеют свой интерес. На любой звонок надо спрашивать откуда звонят, класть трубку и самим перезванивать в это учреждение по официальному номеру телефона», — заключил психолог.Читайте также:
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