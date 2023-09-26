Психолог назвала неожиданные причины профессионального выгорания

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Среди россиян 45% сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% испытывают его прямо сейчас, показал опрос. Согласно исследованию, чаще с проблема возникает у работников сфер образования, финансов и государственного управления. Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Радио 1», что выгоранию чаще подвержены люди, склонные к контролю, завышенным требованиям к себе и работе на результат.
По словам психолога, выгорание не зависит от уровня загруженности или работы на нелюбимом месте. Психолог отметила, что чаще с эмоциональным выгоранием сталкиваются представители профессий, которые работают с людьми. В этом случае на сотрудников ложится ответственность, которую они не могут вынести.
Собеседница отметила, что второй причиной выгорания считается страх совершать ошибки. Она отметила, что многие люди не могут допустить недочётов в работе, так как считают это недопустимым для профессионала.
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«Врачи, учителя или руководители коллективов чаще сталкиваются с выгоранием, потому что у них слишком большая ответственность за результат, они пытаются этот результат контролировать. Но это невозможно, потому что все они контактируют с другим субъектом отношений. То есть врачи могут сделать всё, что от них зависит, но есть пациент, от реакции или поведения которого тоже зависит результат. Также результат зависит и от стихийных бедствий, политической ситуации и так далее», — сказала Дарья Сальникова.
«У нас пошла тенденция, что мы учим детей ошибаться в школе, просматривать свои результаты, работать над ошибками, вставать и идти дальше. И это помогает нашим детям расти. Но почему-то себе ошибаться мы запрещаем в работе. И это ложное убеждение, что если я ошибусь, то я не профессионал, оно приводит к тому, что самооценка падает, появляется стресс, депрессия, эмоциональное выгорание», — сказала психолог.Специалист рекомендовала относиться к работе как к эксперименту, не требовать от себя многого и быть готовым к разным результатам. В противном случае эмоциональное выгорание может привести к депрессии и другим заболеваниям.
«Эмоционально выгорание – это звоночек того, что нужно обратить внимание на своё ментальное здоровье. От эмоционального выгорания случается длительный стресс, потом случаются панические атаки, и всё это может привести к депрессии и к некоторым другим ментальным заболеваниям, — заметила Дарья Сальникова. — Если вы чувствуете, что на физиологическом уровне совершаете ошибки, у вас бессонница или, наоборот, вы много спите, вы можете путать право и лево, значит, на здоровье нужно обратить внимание».Читайте также:
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Екатерина Шмакова