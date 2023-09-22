Психолог Кардиакос объяснила, когда влюбленным нужен раздельный отдых

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«Мы отдыхаем, чтобы восполнить свой дефицит, и когда девушке нужно полежать, отключиться, а мужчине – провести отдых активно, возникает возможность отдохнуть раздельно. Это нужно обоим, чтобы восстановить силы. Ведь нам хочется отдохнуть максимально так, как нам нравится», — сказала Кардиакос.
«Если женщина выполняет все функции, связанные с заботой: стирает, готовит, убирает, то на отдыхе она будет делать то же самое. Она будет раскладывать вещи в отеле, придумывать, куда они пойдут обедать, и она так не отдохнет, потому что опять весь функционал будет на ней. То же происходит, когда партнёр избыточно подвержен критике. Например, он приходит домой, а жена ему говорит поиграть с ребенком, сходить в магазин или постоянно склоняет к каким-то делам, то желание провести время на отдыхе вместе будет ниже. Ведь ему тоже хочется расслабиться», — отметила специалист.По словам Кардиакос, потребность в раздельном отдыхе может возникнуть и у тех пар, в которых оба партнёра работают онлайн из дома.
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