Психолог Польгун объяснила истоки трудоголизма

В коттеджном поселке Подмосковья найдены тела сына и тещи основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина. Жестокую расправу над близкими совершил приемный сын музыканта. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах семейных конфликтов, почему Намин не общался с пасынком, и за что неродной сын убил свою любимую бабушку и брата.

Стас Намин: что случилось

На теле 30-летнего Артема Микояна, родного сына музыканта Стаса Намина, нашли множественные колото-резаные раны. 85-летняя теща музыканта была жестоко убита топором. Тела брата и тещи легенды русского рока обнаружили в их собственном доме в деревне Крюково городского округ Истра.





Кто убил сына Стаса Намина





За что убит сын Намина

Следователи вышли на след предполагаемого убийцы вскоре после обнаружения тел. Им оказался второй сын Стаса Намина – 39-летний Роман. Сотрудников правоохранительных органов на место преступления вызвал именно он. В настоящее время подозреваемого в жестокой расправе над родственниками допрашивают и проверяют на предмет употребления наркотических веществ.Роман – приемный сын музыканта. Стас Намин усыновил его, будучи в браке с Галиной, союз с которой распался в 2015 году. Убитый 30-летний Артем был совместным сыном Стаса Намина и Галины.По версии следствия, конфликт между родственниками мог произойти из-за продажи дома. Во время спора Роман напал на женщину, после чего попросил приехать брата, с которым расправился позже, предполагают правозащитники. Подозреваемый озвучил свои мотивы преступления, и по его словам, конфликт разразился из-за того, что бабушка и брат настаивали, чтобы он прекратил употреблять наркотические вещества и провоцировать драки.Соседи тещи Стаса Намина рассказали, что женщина воспитывала внука одна, пока его не усыновил знаменитый музыкант. Она поддерживала с внуком теплые отношения, и была его любимой бабушкой. Накануне убитый Артем и Роман приехали к пенсионерке, чтобы помочь в огороде. Братья были в хорошем настроении, общались с местными жителями коттеджа, беды ничего не предвещало. Соседи пенсионерки уверены, что успешный брат и любимая бабушка начали критиковать Романа за его аморальный образ жизни и употребление наркотиков, после чего он вспылил и под воздействием запрещенных веществ, напал на родственников и жестоко убил их.





Сына Стаса Намина убили





«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», – заявил Намин.

Приемный сын Намина убил женщину