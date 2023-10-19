Психолог Польгун объяснила истоки трудоголизма

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Ранее физиогномист Ольга Фандорина заявила, что любая коррекция области лица, будь то татуаж, пирсинг и даже макияж могут повлиять на судьбу человека.
«Негативно на жизни скажется и несоразмерное увеличение губ. Окружающие просто перестанут воспринимать слова человека всерьез, что разрушит эффективность его деловых коммуникаций», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Фандорина.
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