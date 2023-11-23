Психолог призвал раз в месяц задавать себе один важный вопрос

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Человек не всегда понимает, что ему нужна помощь специалиста. Чтобы распознать собственную потребность, психолог-психотерапевт Тамерлан Заников призвал задавать себе раз в месяц один вопрос.
«Среднестатистический человек, который живёт обычной жизнью, не всегда понимает, что с ним происходит и не знает, как это анализировать. То есть он не знает симптомы, он просто думает хорошо ему или нет. Бывает, что хочется чего-то, но не знаешь, чего, бывает, что сил нет на поставленные цели, и не понимаешь почему. Самый главный вопрос, который человек должен задавать себе хотя бы раз в месяц: “Хорошо мне или плохо?”», — отметил Заников в беседе с «Радио 1».Если человек понимает причину плохого самочувствия и может самостоятельно её решить, то обращаться к психологу не нужно. Но если возникают сложности с пониманием самого себя, – это признак того, что человеку нужна помощь, добавил собеседник.
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