Психолог призвала привлечь к созданию аналога The Sims философов и религиозных экспертов

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Группа депутатов Госдумы предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог видеоигры The Sims, который будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она отметила, что видеоигры – это основной способ общаться с подростками и доносить до них правильные идеи.
Однако специалист подчеркнула, что в разработке игры должны принять не только разработчики, которые также разделяют традиционные ценности, но и группа специалистов из разных культурных сфер.
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Однако специалист подчеркнула, что в разработке игры должны принять не только разработчики, которые также разделяют традиционные ценности, но и группа специалистов из разных культурных сфер.
«В этом обязательно должны принять участие историки, филологи, которые хорошо знают язык, ведь русский язык сегодня подлежит ужасному коверканью. Также должны участвовать в этой истории представители религиозных конфессий, причём не только православной. Должны быть философы, которые понимают психологию русского человека, а также литераторы и психологи, которые знают, как эту программу правильно детям преподать. Компьютерные игры – это самый договоримый способ донести наши моральные и нравственные российские ценности подросткам», — отметила Смолярчук.Читайте также:
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Екатерина Шмакова