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Психолог призвала привлечь к созданию аналога The Sims философов и религиозных экспертов

Психолог Смолярчук поддержала идею создания аналога The Sims
27 сентября 2023, 15:51
Фото: IStock/DragonImages

Фото: IStock/DragonImages

Группа депутатов Госдумы предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог видеоигры The Sims, который будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она отметила, что видеоигры – это основной способ общаться с подростками и доносить до них правильные идеи.

Однако специалист подчеркнула, что в разработке игры должны принять не только разработчики, которые также разделяют традиционные ценности, но и группа специалистов из разных культурных сфер.

«В этом обязательно должны принять участие историки, филологи, которые хорошо знают язык, ведь русский язык сегодня подлежит ужасному коверканью. Также должны участвовать в этой истории представители религиозных конфессий, причём не только православной. Должны быть философы, которые понимают психологию русского человека, а также литераторы и психологи, которые знают, как эту программу правильно детям преподать. Компьютерные игры – это самый договоримый способ донести наши моральные и нравственные российские ценности подросткам», — отметила Смолярчук.
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#ценности
#русский язык
#игры
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Французский политолог Леруа получил российское гражданство
27 сентября 2023, 15:49

Фото: istockphoto/JessAerons

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении французскому политологу Эммануэлю Леруа российского гражданства.
Эммануэль Леруа-генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса».
 
На референдуме о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Леруа работал наблюдателем.
 
Гражданином РФ стал и уроженец Львова, филолог и переводчик Олег Цыбенко.

Ранее сообщалось, что российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство. Атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.

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#политолог
#франция
#россия
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Маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей онлайн
27 сентября 2023, 15:46

Фото: istock / mesteban75

Маркетплейс Ozon запустил продажи китайских автомобилей Chery. Об этом сообщает издание «Ведомостям», ссылаясь на представителя компании. Автомобиль можно приобрести пока что только в Москве и Подмосковье. По словам собеседника агентства, список городок будет дальше расширяться.

Сейчас к покупке доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайской марки Chery. Предстваителя Ozon уточнил, что за гарантию и сервисное обслуживание будет отвечать дилер. Также маркетплейс не предоставляет кредит на покупку машин.

Ранее, в 2020 году, Ozon проводил тестирование категории «Автомобили» на своей площадке, но покупатели могли только забронировать авто на маркетплейсе. Оплата проводилась у дилера в салоне. 

Ранее стало известно, что компания «Автодом» запустит продажи китайских электромобили Zeekr в России.

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#подмосковье
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#покупатели
#машины
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В Кашире для старшеклассников организовали открытый урок по безопасности
27 сентября 2023, 15:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Для школьников сотрудниками Госавтоинспекции и секретарём Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеславом Кузнецовым была организована встреча с представителями мотоклуба в рамках акции «Будь модным – соблюдай ПДД!».
Учащимся рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения. Участники мотоклуба объяснили необходимость защитной амуниции и продемонстрировали свои спортивные защитные комплекты.

Также Кузнецов отметил, что мероприятия в формате диалога имеют большую эффективность. После беседы школьникам выпала возможность подробнее разобраться в работе патрульной машины и спортивных мотоциклов. 

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#мероприятия
#машины
#кашира
#пдд
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Первую АЭС в Польше возведут две американские компании
Моравецкий: Компании США будут строить первую польскую АЭС
27 сентября 2023, 15:27

Фото: iStock/vlastas

Первую атомную электростанцию в Польше будут строить американские компании, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время торжественной церемонии подписания соглашения о проектировании АЭС.
«Сегодня с нами здесь главы знаменитых американских фирм Westinghouse и Bechtel, которые будут в Польше вместе с польскими субподрядчиками создавать первую суперсовременную и супербезопасную атомную электростанцию», - прокомментировал ситуацию Моравецкий. 

По плану проекта, первый блок АЭС должен быть запущен в 2033 году. Его построят в районе Гданьского побережья.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что вскоре в Польше откроется учебный центр атомной энергетики. Она выразила надежду, что центр послужит пользой не только полякам, но и всем европейцам.

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#аэс
#польша
#сша
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В Бразилии поймали южноамериканскую летучую мышь в первый раз за 100 лет
27 сентября 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Aleksey Petrakov

Исследователям из федерального университета Параны в Бразилии удалось впервые за целый век поймать экземпляр южноамериканской летучей мыши.
Особь обнаружили в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга. Данный вид впервые описал британский зоолог Олдфилд Томас в 1916 году, пишет PhysOrg.
 
Летучая мышь Histiotus alienus примерно 10-12 см в длину. Особенностью этого вида считаются большие овальные уши, которые соединены снизу перепонкой.
 
Более 100 лет учёные не встречали представителей южноамериканской летучей мыши. Единственную особь обнаружили в 1916 году. Она хранится в лондонском Музее естественной истории.
 
Во время полевой экспедиции в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга была замечена Histiotus alienus. Летучую мышь ловили с помощью противотуманных сетей. Учёные сравнили пойманный экземпляр с другими видами и признали, что  это действительно Histiotus alienus. Особь передана на хранение в Национальный музей в Рио-де-Жанейро.
 
Международный союз охраны природы считает этот вид «недостаточно изученным».

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#бразилия
#животные
#ученые
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Юные инспекторы движения поздравили с юбилеем первого начальника Госавтоинспекции Каширы
27 сентября 2023, 14:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Юные инспекторы движения навестили ветерана и первого начальника Госавтоинспекции Каширы майора милиции Феодосия Суховского по случаю его 95-летнего юбилея.
Феодосий Суховский — труженик тыла и ветеран труда, он также многое время занимал должность начальника Каширской госавтоинспекции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Феодосий Фёдорович родился в 1928 году, провёл детство в деревне Архангельской области, окончил сельскохозяйственный техникум и трудился агрономом в хозяйстве региона. После Феодесия Фёдоровича призвали в армию, он окончил пограничное училище и начал службу на различных заставах Западной границы нашей Родины.

В 60-х годах семья Суховских переехала в подмосковную Каширу.

После работы в органах внутренних дел Феодосий Суховский продолжил принимать участие в общественной жизни подразделения Госавтоинспекции и патриотическом воспитании молодёжи.

Автоинспекторы и ЮИДовцы поздравили с 95-летием и вручили ему подарок. Юбиляр признался, что внимание сослуживцев и их юных помощников всегда вызывает у него положительные эмоции.


Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов также поздравил с 95-летним юбилеем Феодосия Суховского и в качестве подарка вручил ветерану поздравительный адрес Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подарок.

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#подарок
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#служба
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Воспитатель из Реутова купила квартиру по программе «Социальная ипотека»
27 сентября 2023, 14:43

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

В подмосковном Реутове по программе «Социальная ипотека» воспитатель детского сада №3 «Ромашка» Татьяна Чистякова купила трёхкомнатную квартиру, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Татьяна Чистякова более 10 лет трудится в детском саду №3 «Ромашка». До получения сертификата она со своей семьёй жила в одной комнате. Теперь недалеко от работы Чистяковы приобрели трёхкомнатную квартиру на льготных условиях.
«Мы купили трёшку, она очень уютная. Теперь у каждого будет своя комната! Вместе с супругом и двумя дочками с нетерпением ждём переезда. А особенно рад будет наш шпиц Симба. Теперь ему будет где порезвиться», – приводятся в сообщении слова воспитательницы детского сада №3.  
 В пресс-службе рассказали, что в Московской области программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. С начала её реализации субсидии на приобретение жилья получили более 2 тыс специалистов. В рамках социального проекта участники получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга – сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.  

Участниками программы могут стать учителя школ, воспитатели детских садов, медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, молодые учёные и специалисты научных организаций являющиеся научными работниками с высшим образованием, уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса, а также профессиональные тренеры. 
 
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение социальной ипотеки, и условиями её получения можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.   В пресс-службе напомнили, что в 2022 году в подмосковном Реутове сертификат на приобретение жилья на льготных условиях получила два специалиста: воспитатель детского сада №5 «Аленький цветочек» Оксана Выговская и анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Реутова Юлия Ляпина.
 
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#станислав каторов
#реутов
#социальная ипотека
#квартира
#воспитатели
#жильё
#московская область
#подмосковье
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Депутат Мособлдумы Голубев проверил исполнение программы капитального ремонта в Кашире
27 сентября 2023, 14:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

По рабочему плану фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Андрей Голубев провёл мониторинг исполнения программы капитального ремонта МКЖД.
Депутат проводил мониторинг исполнения программы капремонта совместно с представителями фонда капитального ремонта и представителями администрации, коллегами-депутатами местного Совета депутатов от партии «Единая Россия» Сергеем Буровым и Николаем Карнаухом. Они проверили ход работ по замене газовых сетей в доме № 9к1 по улице Гвардейская в микрорайоне Кашира-2 одноимённого городского округа. 

Специалисты продолжают работу, на сегодняшний день уже заменены газовые сети, скоро приступят к работам по внутренним газопроводам. Подрядчик пообещал, что работы будут заверщены в срок.


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#россия
#работа
#кашира
#единая россия
#мониторинг
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Космонавты вернулись на Землю после самой длительной миссии на МКС
27 сентября 2023, 14:28

Фото: iStock/sdecoret

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю, приняв участие в самой длительной в истории миссии на Международной космической станции.
Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска приземлились в Казахстане. Космическая командировка длилась 371 день — это самый длительный полет по программе МКС, пишет URA.RU.
 
Корабль «Союз МС-23» приземлился в Казахстане в 148 км от Жезказгана.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции. Автоматическая стыковка корабля со станцией состоялась 27 августа в 16:16 мск. Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 3:27 по времени Восточного побережья США (10:27 мск).

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#космонавты
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