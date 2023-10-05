Психолог раскрыл, где учителям искать силы на работу

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Педагоги больше остальных склонны к профессиональному выгоранию. Это связано с тем, что они вынуждены помогать многим людям, забывая о себе и своём ментальном здоровье. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал «Радио 1», как учителям быть «в ресурсе».
«Постоянно быть в ресурсе невозможно. Но нужно находить время отдыхать, соблюдать режим труда и отдыха. Не надо строить из себя героя. Если тяжело, то нужно об этом сказать, если болеешь, то не надо ходить в школу. Многие педагоги работают на износ, потому что нужна зарплата, они берут по полторы ставки, они перегружают себя сверх нормы и устают», — сказал Занников.Специалист также отметил, что в России нужно готовить новый пласт педагогов, которые бы относились к ученикам как к равным себе людям. В таком случае работа для учителя будет в радость, потому что дети начнут относится к педагогу с уважением.
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