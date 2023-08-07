Психолог раскрыла, как и где найти вторую половинку

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Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка – неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Редакция «Радио 1» решило узнать, как и где нужно знакомиться, чтобы завязались отношения.
По словам специалистов, старые методы пикапа среди россиян больше не пользуются популярностью. Девушки любят классические комплименты без агрессивной подачи, рассказала семейный клинический психолог Инна Паустовская. По её словам, люди начали чаще знакомиться с противоположным полом в интернете, хотя шанс завязать отношения при таком формате значительно ниже.
Специалист подчеркнула, что чаще всего найти вторую половинку удаётся при знакомстве на улице. Однако мужчины зачастую не решаются сделать первый шаг.
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«В интернете отсутствует полная картинка, потому что фотография может быть сделана с нужного ракурса, собеседник может себя выставлять в лучшем свете и так далее. При личном же знакомстве мы получаем больше невербальной информации. Это те сигналы, которые мы считываем на бессознательном уровне: мимика, интонация, — это всё, чего лишены интернет-знакомства», — сказала Инна Паустовская.
«Для мужчин один из самых популярных страхов – это страх отказа, страх почувствовать свою уязвимость, что он может быть недостаточно интересен для женщины. Это сильно мужчину останавливает. Но такие знакомства намного эффективнее, чем долгая переписка в интернете», — добавила психолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова