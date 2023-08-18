Психолог раскрыла, как правильно себя мотивировать

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«Есть две вещи: стимул – это внутри, мотивация — из вне. Естественно, мотивация всегда сильнее стимула. Что помогает нам добиваться какой-то цели? Когда мы ставим целью зарабатывать больше денег, найти вторую половинку или улучшить своё состояние, здоровье в лучшую сторону, важно быть гармоничным с этой идеей. Когда мы достигаем этой гармонии, тогда нам не нужен внешний стимул, и мы больше всего замотивированы», — отметила эксперт.
«Очень часто наше подсознание играет с нами удивительную шутку. Нам кажется, что мы поставили правильную цель, мы с ней гармоничны, но внутри нам, может быть, это и не надо. Если что-то идёт тяжело, подумайте, есть люди какие-то вторичные выгоды, есть ли какое-то внутреннее сопротивление. Если да, посмотрите поглубже», — сказала Полина Токарева.Читайте также:
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