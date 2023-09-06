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Психолог раскрыла страшные последствия платы детям за оценки

Психолог Смолярчук объяснила, почему детям нельзя платить за оценки
06 сентября 2023, 15:24
Фото: IStock/Fascinadora

Фото: IStock/Fascinadora

Родители стремятся поощрять тягу ребёнка к знаниям. Чаще всего для этого используют денежную мотивацию: мамы и папы платят школьнику за хорошие оценки, а за плохие наказывают штрафом.
Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук уверена, что такой способ разовьёт у ребёнка циничность. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«Если вы таким образом захотите ребенка простимулировать, действительно, в течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения. Ребёнок вырастет и спросит, на кого вы написали завещание. Он будет просить подарить какую-то вещь, а если вы этого не сделаете он будет вас шантажировать, например, начнёт плохо вести или не будет заботиться о вас в старости», — сказала Ирина Смолярчук.

Специалист отметила, что при воспитании ребёнка важна не «дрессировка», важны внимание, забота и время.

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#школа
#родители
#психотерапевт
#отношения
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Ветераны СВО будут преподавать в российских школах
Кравцов: на базе ГУП созданы центры переподготовки педагогов-ветеранов СВО
06 сентября 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ветеранов СВО будут подготавливать к преподаванию в школах дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского педагогического форума «Память священна».
Подготовка ветеранов будет производиться в Центрах профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий. Создана эта организация на базе Государственного университета просвещения (ГУП).

Ранее сообщалось, что участники СВО и их дети смогут бесплатно пройти довузовскую подготовку. Помимо них, получить эту услугу смогут те, кто имеет квоту на обучение в вузе.

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#сво
#преподавание
#ветеран
#школа
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ЦППК перевезла за летний период около 140 млн пассажиров
06 сентября 2023, 15:25

Фото: ЦППК

Поезда Центральной ППК за летние месяцы перевезли 139 млн пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе компании.
Самой востребованной станцией стал Ярославский вокзал, откуда в поездки отправились более 6,1 млн пассажиров, а самым популярным направлением – Ярославское с 26 млн пассажиров за лето. Далее следуют Казанское (21 млн поездок) и Горьковское (15 млн).  

Максимальный рост пассажиропотока, по данным ЦППК, показала станция Аминьевская. Там за лето приняли и отправили около 800 тыс пассажиров. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 473 тыс. 

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#вокзал
#лето
#подмосковье
#московская область
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Хинштейн не поддержал возможный запрет VPN-сервисов
06 сентября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России не стоит запрещать VPN-сервисы, однако нужно напоминать людям об опасности, которые они несут для своих пользователей.
«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

При этом он объяснил, что эти сервисы собирают данные о пользователях, прослеживают их активность и могут передавать данную информацию третьим лицам. По словам Хинштейна, людям стоит об этом чаще напоминать, отметив, что пользователи VPN-сервисов не полностью осознают или вообще не знают о рисках для их цифровой безопасности.

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#данные
#пользователи
#telegram
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День города Москва 2023: программа праздника, где пройдет салют
06 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Праздничная программа, посвященная Дню города, ждет жителей и гостей столицы 9 и 10 сентября. Множество торжественных мероприятий пройдёт на различных городских площадках, а в завершении вечера, ожидается праздничный салют. Редакция «Радио 1» сделала подборку мест, которые точно стоит посетить на День города в Москве, чтобы не пропустить самое интересное.
В честь 876-летия Москвы на городских площадках в парках, музеях и учреждениях культуры пройдет множество тематических мероприятий, выставок и концертов.

Когда Москва отметит День города в 2023 году


В 2023 году столица России отмечает 876-летие. День города пройдет девятого и десятого сентября. В соответствии с законом «О праздниках и памятных датах» День рождения Москвы ежегодно отмечают в первую или вторую субботу первого осеннего месяца.

Что запланировано на День города в Москве: программа мероприятий

В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»
В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»

Мероприятия в парках


Жители и гости столицы смогут посетить концерты начинающих артистов в парке искусств «Музеон». Вместе с ними, на площадках выступят популярные исполнители хитов и блогеры.  В Таганском парке, «Сокольниках», Красной Пресне и усадьбе «Воронцово» выступят знаменитые артисты, посетители площадок смогут принять участие в мастер-классах. Кроме того, фестиваль «Театральный марш» пройдет в «Эрмитаже». Помимо звезд эстрады, для зрителей выступят творческие коллективы, цирковые артисты и театральные деятели.

Концерты


Ценителям современной музыки и любителям популярных хитов, стоит посетить праздничный концерт на Поклонной горе, который пройдет 9 сентября с 12:00 до 22:00. Для зрителей выступят Филипп Киркоров, IOWA, DABRO, MIA BOYKA, Тося Чайкина и другие. 10 сентября с 15:00 до 20:00 пройдет концерт радиостанции «Дорожное радио».

Лужники

 
По традиции, одной из главных развлекательных площадок в праздничные выходные станет стадион «Лужники». Гостей и жителей столицы порадуют номерами артисты балета, певцы, танцоры и актеры. В рамках мероприятия выступят с масштабным шоу Полина Гагарина, Люся Чеботина, Валерий Сюткин и другие.

 ВДНХ


В День города на ВДНХ пройдут лекции, мастер-классы, выступления гимнастов. Зрители смогут встретиться с известными космонавтами, спортсменами, артистами. Кроме того, вход в музеи и на выставки будет совершенно бесплатный. Для гостей выступят Мохито, Анастасия Спиридонова и МОТ. 

Аттракционы


Гости праздника смогут посетить столичные аттракционы бесплатно. Прежде, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительной регистрации не потребуется. Пропуск на карусели будет осуществляться в порядке живой очереди. Редакция «Радио 1» выяснила, где жители и гости Москвы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в День города. В парке Дружбы, «Северном Тушино», Бабушкинском парке, ландшафтном парке «Митино», Таганском парке, усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня», Перовском парке, Измайловском парке, парке «Сокольники», парке 50-летия Октября, парке «Фили», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького.
 


Будет ли салют в День Москвы 2023 


Праздничный салют в честь Дня города пройдет девятого сентября в 21:00 на 23 городских площадках Москвы. Фейерверки традиционно будут запущены с самых высоких точек столицы. Самыми популярными из них стали: парк Победы, парк Фили, парк Сокольники, парк Горького, сад Эрмитаж, Таганский парк, Перовский парк, Москворецкая набережная.
 

Метро и перекрытия движения транспорта на День города в Москве


Девятого и десятого сентября, в связи с празднованием Дня города, столичное метро и МЦК будут работать в круглосуточном режиме. Дептранс предупреждает москвичей и гостей города о перекрытии ряда дорог. В районе стадиона «Лужники» будет перекрыт проезд девятого сентября с 08:00 утра и до окончания праздничного концерта. Публикуем список улиц, движение по которым будет ограничено:

  1. проектируемый пр. № 2309 от ул. Усачева до ул. Доваторов;
  2. ул. Савельева от ул. Усачева до ул. Доватора;
  3. ул. Доватора от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул.;
  4. ул. 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора;
  5. ул. 3-я Фрунзенская от ул. Доватора до ул. Ефремова;
  6. ул. Ефремова от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.;
  7. пер. Хользунова от Несвижского пер. до Комсомольского просп.;
  8. дублер Комсомольского просп. от пер. Хользунова до д. 20, стр. 1 по Комсомольскому просп. (с 08:00 до окончания мероприятия);
  9. съезд с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора (с 08:00 до окончания мероприятия).

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В Совфеде резко раскритиковали идею о запрете объявлений на английском языке
Член СФ Башкин раскритиковал идею о запрете объявлений на английском языке
06 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/undrey

Объявления на английском языке на внутренних авиарейсах нельзя отменять, в частности, в целях безопасности. Об в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Он объяснил своё предложение тем, что число иностранных граждан в России сокращается, а информация на английском языке просто дублирует то, что уже сказано или написано по-русски, создавая лишний звуковой и визуальный шум.

При этом Башкин заявил, что не поддерживает это предложение. По его словам, дублирование информации на английском языке необходимо сохранить для поддержания безопасности.

Также он отметил, что неправильно классифицировать английский язык исключительно как государственный в США и Великобритании – это «международный язык общения», что также говорит о неправильности запрета передачи информации с помощью него.

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#совет федерации
#госдума
#язык
#информация
#авиарейсы
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США запустили баллистическую ракету Minuteman III
США провели испытания новой МБР Minuteman III
06 сентября 2023, 14:14

Фото: iStock/Alexyz3d

С базы космических сил «Ванденберг» в США в качестве испытания запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы.
Запуск ракеты без боевой части был осуществлён в 11:26 мск 6 сентября на военно-воздушной базе в Калифорнии. Пуск проводился под командованием глобальных ударов ВВС США.

Цель запуска – проверка готовности системы, её эффективности и безопасности.

Накануне Пентагон анонсировал предстоящие тестовые испытания МБР Minuteman III. Уточнялось, что Россия заранее была предупреждена о проведении испытаний в рамках двусторонних договорённостей.

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#сша
#ракета
#испытания
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В России открылась первая станция метро в аэропорту
В московском метро открылись станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»
06 сентября 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Внуково стал первым в России аэропортом с собственной станцией метро, которая открылась 6 сентября в составе Солнцевской линии. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», продлившие Солнцевскую линию московского метро до одноимённого аэропорта, открылись сегодня, 6 сентября. На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Благодаря этому, путь из центра Москвы до аэропорта Внуково сократился до 40 минут. А для того, чтобы дойти из метро до здания аэропорта, не нужно выходить на улицу, поскольку путь пролегает по подземному переходу, что будет удобно для пассажиров с чемоданами.

Помимо станций метро, Солнцевская линия пополнилась новым метромостом. Часть перегона между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» проходит на поверхности, по новому мосту через реку Ликова. Это двенадцатый перегон в московском метро, проходящий над рекой. Его длина составила 460 метров, что сделало новый метромост вторым по протяжённости после Лужнецкого (станция метро «Воробьёвы горы»).

Станция «Аэропорт Внуково» получила дизайн, посвящённый гражданским самолётам конструкторского бюро Туполева. На путевых стенах изображены различные модели самолётов, созданных в бюро.

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Названа дата открытия станции метро в аэропорту Внуково
#метро
#аэропорт внуково
#москва
#сергей собянин
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Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Психолог Ксенофонтова объяснила, почему 15 млн россиян находятся в депрессии
06 сентября 2023, 13:50

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Согласно исследованию, около 15 млн россиян находятся в депрессии, это почти 10% от всего населения страны. Среди основных причин состояния называются длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит.
Клинический психолог и психотерапевт Анастасия Ксенофонтова отметила, что это может быть связано с ростом психологического и психиатрического просвещения в стране. В беседе с «Радио 1» она отметила, что люди стали чаще обращать внимание на своё состояние и обращаться к специалистам. Напомним, что с 1 июля в российских поликлиниках начали работать кабинеты психологов, к которым можно записаться по полису ОМС.
«Это говорит о том, как в обществе у нас организована психиатрическая помощь, про отношение. Чем больше мы знаем об этом заболевании, чем лучше у нас работает психологическое и психиатрическое просвещение, тем больше люди обращают на это внимание. Чем доступнее становится помощь, и чем проще обратиться к специалисту, — тем больше возможностей у людей появляется», — сказала специалист.
Анастасия Ксенофонтова подчеркнула, что в обществе также стало распространено слово «депрессия», и люди не всегда понимают, что она означает на самом деле.
«Депрессией мы чаще называем подавленное состояние, а не клинический диагноз. И в этом плане нам также нужно психологическое просвещение, которое будет помогать отделять котлет от мух и называть вещи своими именами. Также мы можем делить депрессию на врожденные и приобретенные. Та депрессия, о которой говорится в исследовании — это. вероятно, приобретённая. То есть были какие-то стрессовые факторы, с которыми психика не справилась. Но есть и генетическая предрасположенность к депрессии. Она тоже может происходить в меру объективных причин, но часто это состояние может быть вызвано сезонностью», — заключила психотерапевт. 
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#психолог
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#психотерапевт
#депрессия
#россияне
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Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300
06 сентября 2023, 13:48

Фото: Фотобанк МО

Жители Московской области могут получить на региональном портале 300 электронных услуг. Портал работает почти 11 лет. Каждый месяц его посещают более 3,9 млн пользователей, сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
«Сейчас на региональном портале доступно уже 300 услуг для жителей и для бизнеса. Из них 34 предоставляем проактивно,12 комплексно. В Подмосковье идёт постоянная работа по оцифровке госуслуг. Кроме того, стараемся сделать электронные услуги удобными и понятными даже начинающему пользователю: в онлайн-формы заявлений внедряем умные сервисы и подсказки», – рассказала Куртяник.
В 2023 году в электронный вид было переведено более 20 госуслуг. Так, теперь онлайн можно приватизировать муниципальное жильё, направить запрос на подготовку техпаспорта квартиры, подать заявление на техосмотр машин, оформить компенсацию на оплату местной телефонной связи.
 
В этом году в Подмосковье в «цифре» появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный социальный паспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно: человек скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами.
 
На портале можно не только получить электронные услуги, но и записаться на ТО автомобиля, посещение МФЦ или военкомата, получить выписку из государственного лесного реестра, проверить очередь в детский сад и оплатить коммунальные услуги.
 
Помимо веб-версии портала госуслуг Московской области, доступна его мобильная версия – обновлённое приложение «Добродел».

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