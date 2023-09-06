Психолог раскрыла страшные последствия платы детям за оценки

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Родители стремятся поощрять тягу ребёнка к знаниям. Чаще всего для этого используют денежную мотивацию: мамы и папы платят школьнику за хорошие оценки, а за плохие наказывают штрафом.
Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук уверена, что такой способ разовьёт у ребёнка циничность. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
Специалист отметила, что при воспитании ребёнка важна не «дрессировка», важны внимание, забота и время.
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«Если вы таким образом захотите ребенка простимулировать, действительно, в течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения. Ребёнок вырастет и спросит, на кого вы написали завещание. Он будет просить подарить какую-то вещь, а если вы этого не сделаете он будет вас шантажировать, например, начнёт плохо вести или не будет заботиться о вас в старости», — сказала Ирина Смолярчук.
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Екатерина Шмакова