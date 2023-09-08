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Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком

Психолог Сальникова рассказала, как правильно извиняться
08 сентября 2023, 15:24
Фото: IStock/fizkes

Фото: IStock/fizkes

Ежегодно 8 сентября во многих странах отмечают необычный и милый праздник — День извинений. О том, как правильно извиняться и почему порой сложно сказать «прости», «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
По словам специалиста, извинения лучше всего преподносить через «я-коммуникацию». В этот момент важно не обвинять другого человека, а объяснить свою позицию, свои чувства или поступки.
«Мы стараемся не тыкать в человека, например, словами: “ты сделал не так” или “ты опоздал”. Мы стараемся доносить до него свою “я-позицию”, то есть сказать “я переживаю, что ты опоздал, поэтому я на тебя накричал” или “я разозлилась и устроилась истерику, потому что я не знаю, что происходит”. В этом случае вы не обвиняете другого человека, вы не ставите между вами и вашим собеседником стену-барьер, через которую очень сложно пробиться в дальнейшем. Такая коммуникация предполагает, что вы раскрываетесь перед другим человеком, это ведёт к доверительному контакту, вы признаёте свои слабости», — сказала Дарья Сальникова.

Пренебрегать извинениями не стоит, но и слишком часто просить прощения тоже не нужно. По словам специалиста, если человек извиняется за всё и всегда, вероятно, ему нужно поработать со своими установками.
«Это не всегда позиция жертвы, это наши установки, что мы что-то сделали не так, что надо извиниться, чтобы выглядеть вежливым человеком. Это всё приводит к тому, что человек на всякий случай начинает извиняться. Здесь важно прорабатывать свои ложные установки, понять, что можно иногда не извиняться, можно иногда выглядеть грубым или неприличным человеком», — заметила психолог.
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#психолог
#человек
#жертвы
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В выборах губернатора Московской области принимают участие даже на Байконуре
08 сентября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов рассказал, что оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту, уже приняли участие в выборах.
В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
«Сегодня очень важное мероприятие. Мы тоже должны найти возможность проголосовать, проявить свою жизненную позицию. У нас уже есть первые результаты — около 30% сотрудников проголосовало. Среди них и оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту», — рассказал начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.
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#лдпр
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Кинологи назвали четыре правила ухода за старой собакой
08 сентября 2023, 15:39

Фото: IStock/macniak

Пожилые собаки требуют более бережного внимательного отношения к себе. Чтобы продлить питомцу жизнь, кинологи рекомендуют обеспечить ему достойный уход, не забывать о профилактике, прогулках, физической активности, а также грамотно подходить к подбору рациона для любимца. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чем кормить пожилого питомца

Чаще всего у собак в возрасте наблюдаются ожирение, сахарный диабет или проблемы с почками и печенью. Это может происходить из-за неправильного питания. Поэтому важно уделить этому моменту особое внимание. 
Специалисты рекомендуют разработать индивидуальной план питания или диету для питомца вместе с ветеринарным врачом.

Важно не перекармливать собаку и не добавлять витамины в рацион самостоятельно. Как правило, во многих кормах уже есть все необходимые элементы для поддержания здоровья питомца. Любые добавки следует включать в пищу собаки только после консультации со специалистом.

Поддерживайте активность 

Помните, что активность питомца с возрастом меняется: собака может больше спать и меньше включаться в игры. Однако ей всё же нужна физическая активность. Кинологи рекомендуют не отменять полноценные прогулки и самостоятельно побуждать питомца к движению через игры.

Домашний уход

Обратите внимание на состояние кожи, шерсти, ушей и глаз вашего питомца. Вовремя вычёсывайте собаку, стригите когти и чистите уши. Это всё поможет вашему любимцу чувствовать себя лучше.

Для предотвращения образования зубного камня также нужно регулярно проводить удаление налёта с зубов. Для этого используйте специальную зубную пасту и щётку для собак от одного до трёх раз в неделю. 

Регулярная профилактика

Помимо того, что хозяин может обеспечить собаке самостоятельно, важно водить свою пожилую собаку на регулярные осмотры к ветеринарному врачу. Делать это нужно минимум два раза в год. Если у питомца есть хронические заболевания, возможно, ходить в клинику придётся чаще.

Пожилой собаке лучше проходить расширенную диспансеризацию, которая включает сдачу необходимых анализов, а также проверку работы внутренних органов и сердца.

Даже если внешне собака выглядит здоровой, это совершенно не значит, что у нее нет никаких проблем. Исключить это может только специалист после осмотра и необходимых манипуляций. Любое заболевания проще предотвратить, чем лечить. 

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#собака
#кинологи
#заболевания
#витамины
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Депутат Мособлдумы Лидия Антонова сделала свой выбор в Люберцах
08 сентября 2023, 15:13

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 202

Депутат Московской областной Думы Лидия Антонова сделала свой выбор в Люберцах на избирательном участке №1551 в посёлке Малаховка.
В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«Я думаю, что все малаховчане смогут выполнить свой долг, принять участие в этом важном событии. Всё-таки от каждого из нас зависит, что происходит сегодня, и что будет завтра — надо занимать активную гражданскую позицию», — сказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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Кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин проголосовал на избирательном участке в Коломне.

В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования.
#подмосковье
#выборы
#россия
#голосование
#пост
#жители
#губернаторы
#депутат
#кпрф
#лдпр
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Мобилизованный из Свердловской области год не получал выплаты из-за имени
Депутат ГД Иванов: мобилизованный из Невьянска год не получал выплаты из-за имени
08 сентября 2023, 15:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Мобилизованный из Невьянска Свердловской области ни разу за год своей службы не получил положенное ему денежное довольствие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
Депутат подал запрос в военную прокуратуру. Выяснилось, что молодой человек имеет своего полного тёзку в военной части. Совпадают не только фамилии, но и имена и отчества.

«Должностные лица воинской части видимо дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в "Алушту" данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало», - объяснил Иванов.

По его словам, на данный момент проблема решена. Военному начислили все положенные ему выплаты, которые он должен получить уже в ближайшее время.

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#суд
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#выплаты
#данные
#человек
#депутат
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В ЦИК раскритиковали западные СМИ за фейки в адрес силовиков на голосовании
ЦИК: силовики помогают организовать ЕДГ на тяжелых направлениях в новых регионах
08 сентября 2023, 15:07

Фото: iStock/bizoo_n

Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что представители МВД и Росгвардии помогают организовать голосование на тяжелых направлениях в новых российских регионах. Так Булаев прокомментировал публикации в западных СМИ о выборах в России.
По словам Булаева, оружие силовиков защищает, а те, кто выдвигает обвинения, – стреляет «и в грудь, и в спину». Замглавы ЦИК подчеркнул, что обвинения поступают в адрес организаторов и участников голосования.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что на данный момент в процессе голосования никаких серьёзных нарушений не зафиксировано. 

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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#подмосковье
#цик
#голосование
#выборы
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ДЭГ в Московской области приняло 262 535 голосов
08 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ДЭГ в Московской области на 15:03 приняло 262 535 голосов. Об этом сообщает Мособлизберком.
Отмечается, что, в общей сложности, зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 263 944 избирателям. 

Напомним, на выборы на пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата, в том числе Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.  

Отметим, что жители Московского региона могут проголосовать двумя способами, а именно традиционно на избирательном участке или же при помощи дистанционного электронного голосования.  

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#подмосковье
#выборы
#пост
#жители
#губернаторы
#ДЭГ
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Массовое отравление шаурмой в России связали с низкими зарплатами поваров
Бражко объяснил, почему в России не контролируют мясо для шаурмы
08 сентября 2023, 14:47

Фото: IStock/Tatsiana Volkava

Число отравившихся шаурмой в курском городе Льгове Курской области увеличилось до 22 человек. Одна женщина погибла. По предварительным данным, в мясе торговой точки обнаружили стафилококк.
Это не первый случай массового отравления шаурмой в 2023 году. По последним данным, от некачественного фастфуда пострадало уже более 350 человек, по последнему делу в Москве задержаны пять подозреваемых. Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявил «Радио 1», что это связано с высоким курсом доллара и с низкими зарплатами поваров.
«Если есть негодяи, которые хотят отравить людей, проверяй их или не проверяй, они всё равно своё дело сделают. Дело в том, что из-за падения курса рубля, повара потеряли очень сильно в заработной плате. Соответственно, владельцы не смогли повысить цены на продукцию, и в результате работники очень сильно пострадали: они не могут домой отправить деньги в должном объёме. Скорее всего, из-за этих рабочих конфликтов начинают страдать потребители», — сказал Александр Бражко.
 По словам эксперта, решить проблему можно, но для этого нужно поднять зарплаты работникам сферы общественного питания на 10-15%. 

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#зарплаты
#отравление
#россия
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В столице ожидаются тёплые выходные
08 сентября 2023, 14:44

Фото: istockphoto.com/Smileus

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и области ожидается тёплая погода.
«Завтра в Москве ожидается погода облачная, с прояснениями, без осадков. По области местами на востоке, на юго-востоке может пройти небольшой дождь. Температура днём в Москве +18...+20 °С, ночью до +5...+7 °С. В Московской области будет +15...+20 °С», — спрогнозировал в беседе с RT синоптик.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в России в начале следующей недели наступит бабье лето. Среднемесячная температура воздуха на 2-3°C превысит норму. Ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло.

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#бабье тепло
#москва
#прогноз погоды
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На территории округа Клин отменили карантин по бешенству
08 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto / LSOphoto

Вышло постановление, отменяющее карантин по бешенству животных на территории городского округа Клин. Животных признали благополучными.
Постановление губернатора Московской области от 14.06.2023, устанавливающее ограничительные мероприятия, с сегодняшнего дня тратило силу. Карантин отменён. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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