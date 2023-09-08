Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком

Фото: IStock/fizkes
Ежегодно 8 сентября во многих странах отмечают необычный и милый праздник — День извинений. О том, как правильно извиняться и почему порой сложно сказать «прости», «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
По словам специалиста, извинения лучше всего преподносить через «я-коммуникацию». В этот момент важно не обвинять другого человека, а объяснить свою позицию, свои чувства или поступки.
Пренебрегать извинениями не стоит, но и слишком часто просить прощения тоже не нужно. По словам специалиста, если человек извиняется за всё и всегда, вероятно, ему нужно поработать со своими установками.
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций
Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций
«Мы стараемся не тыкать в человека, например, словами: “ты сделал не так” или “ты опоздал”. Мы стараемся доносить до него свою “я-позицию”, то есть сказать “я переживаю, что ты опоздал, поэтому я на тебя накричал” или “я разозлилась и устроилась истерику, потому что я не знаю, что происходит”. В этом случае вы не обвиняете другого человека, вы не ставите между вами и вашим собеседником стену-барьер, через которую очень сложно пробиться в дальнейшем. Такая коммуникация предполагает, что вы раскрываетесь перед другим человеком, это ведёт к доверительному контакту, вы признаёте свои слабости», — сказала Дарья Сальникова.
«Это не всегда позиция жертвы, это наши установки, что мы что-то сделали не так, что надо извиниться, чтобы выглядеть вежливым человеком. Это всё приводит к тому, что человек на всякий случай начинает извиняться. Здесь важно прорабатывать свои ложные установки, понять, что можно иногда не извиняться, можно иногда выглядеть грубым или неприличным человеком», — заметила психолог.Читайте также:
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций
Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций
Екатерина Шмакова