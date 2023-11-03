Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка

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Гиперактивность — это один из составляющих диагноза, включенного в симптоматический комплекс синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этот диагноз может вызвать трудности в обучении у детей. Анна Тимофеенко, руководитель службы психологической поддержки, поделилась своими рекомендациями для родителей, сталкивающихся с проблемами СДВГ или детьми, у которых возникают трудности с концентрацией внимания, в интервью «Известиям» 3 ноября.
В первую очередь, родителям следует обратиться к специалисту, чтобы определить, действительно ли у их ребенка есть расстройство или же он просто активный и беспокойный. Специалист отметила, что не каждый подвижный ребенок обязательно страдает СДВГ.
По мнению Тимофеенко, важным аспектом успешного обучения детей с проблемами активности является взаимодействие с учителем. Учитель должен относиться к ребенку с пониманием, не выделять его среди других и учитывать потребности ребенка в индивидуальном обучении. Например, детям с высокой активностью важно двигаться в перерывах между уроками. В зависимости от уровня активности ребенка, задания могут быть упрощены или уменьшены в объеме.
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«Основным критерием гиперактивности является случай, когда ребенок не способен контролировать свое поведение, даже если это необходимо. Это означает, что ему нужен взрослый, который мог бы регулировать его действия и эмоции, так как он не в состоянии успокоить себя самостоятельно. Это не самая простая ситуация как для родителей, так и для всех специалистов, работающих с таким ребенком», — сказала она.
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Артем Кузьмин