Психолог Сальникова рассказала о пользе грусти и уныния

Опрос показал, что почти половина россиян (45%) впадает в уныние не больше нескольких раз за полгода, причём 55% из них старается избегать этого состояния. Вовсе не впадают в уныние 38% респондентов, часто с этим состоянием сталкиваются 12% россиян, а 3% находятся в унынии постоянно.