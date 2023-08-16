Психолог Сальникова рассказала о пользе грусти и уныния

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Опрос показал, что почти половина россиян (45%) впадает в уныние не больше нескольких раз за полгода, причём 55% из них старается избегать этого состояния. Вовсе не впадают в уныние 38% респондентов, часто с этим состоянием сталкиваются 12% россиян, а 3% находятся в унынии постоянно.
Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Радио 1», что уныние в современном обществе порицается из-за множества коучей и гуру, которые призывают к постоянной продуктивности. Однако отрицание грусти может привести серьёзным последствиям, в частности, к депрессии.
При этом, подчеркнула психолог, нельзя давать себе определённое количество времени на уныние. По словам специалиста, нужно принять, что такие периоды случаются и дать себе право на отдых.
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«Если мы долго не разрешаем себе уныние, то мы начинаем ругать себя за это. Вот это состояние мы называем “отрицательное состояние второго этажа”. На отрицательное состояние уныния мы накладываем сверху негативные состояния, когда мы себя ругаем. В этом случае получается комок отрицательных состояний, из которого сложнее выйти. А когда мы чувствуем, что не можем выбраться из этого состояния самостоятельно, что оно хроническое, это может говорить о начале депрессии. Это как раз один из первых симптомов», — сказала Дарья Сальникова.
«Многие люди наотказ себе это запрещают, но так делать нельзя. Разрешите себе прожить это состояние. Но не давайте себе сроки на уныние, это сложные состояния, которые невозможно предсказать. Также нужно оставить себе право обратиться за помощью к специалисту», — заключила психолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова