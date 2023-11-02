Психолог Самбурский: К опечаткам придираются люди с низкой самооценкой

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Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что чаще всего к опечаткам и ошибкам в тексте и сообщениях придираются люди с невротизмом и низкой самооценкой.
«Часто это связано с невротизмом и неуживчивостью. Особенно любят придираться к «одел/надел» люди, которые имеют низкую самооценку. Они ищут повод для критики и конфликта, чтобы компенсировать свои комплексы, даже если кроме этого правила не знаю больше ничего», — объяснил в беседе с Газета.ру Самбурский.
Он добавил, что неуживчивые люди также часто проявляют резкую нетерпимость к орфографическим ошибкам.
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