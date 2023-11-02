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Психолог Самбурский: К опечаткам придираются люди с низкой самооценкой

02 ноября 2023, 16:06
Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что чаще всего к опечаткам и ошибкам в тексте и сообщениях придираются люди с невротизмом и низкой самооценкой.
«Часто это связано с невротизмом и неуживчивостью. Особенно любят придираться к «одел/надел» люди, которые имеют низкую самооценку. Они ищут повод для критики и конфликта, чтобы компенсировать свои комплексы, даже если кроме этого правила не знаю больше ничего», — объяснил в беседе с Газета.ру Самбурский.

Он добавил, что неуживчивые люди также часто проявляют резкую нетерпимость к орфографическим ошибкам.


По его словам, опечатки в тексте и орфографические ошибки могут бесить по разным причинам, связанным с психикой, воспитанием, образованием, настроением и т.д. При этом, Самбурский считает, что опечатки в тексте могут вызывать у читающего стресс и подрывать доверительное отношение к автору.

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#психолог
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Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Темирканов
02 ноября 2023, 15:43

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 84-летний худрук Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского. По его словам, Юрий Темирканов умер в больнице.

Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года. Удостаивался звания народного артиста СССР. Дважды получал Государственную премию СССР и дважды Государственную премию России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

Был номинирован на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996), а также симфонии №7 Дмитрия Шостаковича (1998).

В декабре музыканту могло исполниться 85 лет.

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#санкт-петербург
#филармония
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Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ
02 ноября 2023, 15:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил учредить в России Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован.
Согласно поручению российского лидера, главой Национального центра исторической памяти будет назначена декан факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Напомним, проект создания такого центра обсуждался на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента России в начале сентября. В ходе заседания Путин отметил необходимость появления этого центра в нашей стране. Директор Музея Победы Александр Школьник сообщил, что данный центр поможет объединить усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.

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#закон
#путин
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«Страшные головные боли»: магнитные бури 2023 и самые опасные дни в ноябре
Магнитные бури в ноябре 2023: прогноз
02 ноября 2023, 15:29

Фото: IStock/fizkes

Ноябрь 2023 года станет самым неудачным месяцем для метеочувствительных людей. Магнитные бури разной мощности начнутся со второго ноября и будут продолжаться до конца осени. От чего стоит отказаться в неблагоприятные дни, какие даты в ноябре будут самыми опасными, и как пережить период геовозмущений, читайте в материале «Радио 1».

Что такое магнитная буря


Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, которым предшествуют вспышки на Солнце. Они могут длиться несколько часов или продолжаться неделями. Подобные колебания негативно отражаются на самочувствии человека и работе систем связи. Впервые гипотеза о влиянии геовозмущений на человеческий организм появилась в России в 1928 году. Позже теория была признана ложной, и до сих пор нет научного подтверждения тому, что магнитные бури действительно способны пагубно влиять на людей.

Однако наблюдения врачей доказывают, что в период метеоактивности, у человека действительно ухудшается самочувствие, обостряются болезни, происходят несчастные случаи. Симптомы недугов особенно остры. Головные боли могут быть в несколько раз сильнее, чем при благоприятном магнитном фоне. 

Магнитные бури в ноябре 2023


В ноябре 2023 года геомагнитный шторм продлится весь месяц с периодической активностью. Сильные магнитные бури ожидаются 1-2 ноября. Вспышки возмущений оцениваются в 6 баллов. 9-10 ноября солнечная активность не превысит 4 баллов. Затем будет относительное затишье. Активные вспышки вновь будут зафиксированы 21 ноября. Продолжатся магнитные бури до 29-30 ноября.

Как влияют на человека магнитные бури


Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь
Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь

Организм человека реагирует на магнитные бури индивидуально. Метеочувствительные люди замечают резкое ухудшение самочувствия, жалуются на сильные боли в разных частях тела, повышенное давление и температуру, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном. Особенно страдают пожилые люди и имеющие хронические заболевания. 

Как уберечься от магнитных бурь


В период солнечной активности нужно пить воду, в которой содержатся минералы и электролиты. Употребление кофе или энергетических напитков необходимо сократить. Правильное питание и режим дня позволит обезопасит организм от метеорической активности. По возможности нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Из-за неполадок со связью, может выделяться дополнительная радиация, поэтому без необходимости девайсами лучше не пользоваться.

Магнитные бури в декабре 2023


В декабре 2023 года магнитные бури продолжатся. Метеочувствительные люди будут испытывать упадок сил, апатию, иммунитет снизится и риски заболеть возрастут. Самыми опасными днями станут: 5, 13, 19, 22, 25, 27 декабря.  

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#магнитные бури
#тела
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В Волоколамске модернизируют территорию около плотины
02 ноября 2023, 15:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Андрей Смолкин вместе с коммунальной службой проверил степень изношенности настила на дорожках в нижней части плотины. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Территорию  проверили во время традиционного обхода.

По словам и.о. замглавы на нижней части платины заменят деревянный настил на более прочный материал.

Также планируется обезопасить зону у пирса.

«Многие сюда приходят с детьми, которые могут подойти поближе к краю, чтобы посмотреть на воду, покормить уток. Невысокое ограждение поможет обезопасить общественное пространство. Для комфортного отдыха жителей планируем установить здесь несколько лавочек», — отметил Андрей Смолкин.

Стоит отметить, ​что недалеко у пирса планируют сделать песчаный пляж для жителей и гостей городского округа.

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#волоколамск
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#плотина
#пляжи
#дети
#московская область
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Депутат Нилов предложил альтернативу Дню участника СВО
02 ноября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею учредить День участника СВО и отметил, что вместо него лучше ввести День ветерана боевых действий, который коснётся и бойцов спецоперации.
«У нас нет сегодня единого Дня ветерана боевых действий, есть ведомственные ветераны той или иной службы. Есть неформальный праздник, который отмечается первого июля. <…> Предполагаю, что правильно было бы учредить этот праздник, чествовать и проводить в этот день официальные мероприятия. Они касались бы и участников СВО», — высказался в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.

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#россия
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Замгендиректора «Работа.ру» Ветерков объяснил, когда оплачивается сверхработа
02 ноября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/undrey

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса СберПодбор Александр Ветерков заявил, что сверхурочная работа оплачивается работодателем лишь тогда, когда он сам к ней привлёк сотрудника.
Если же сотрудник работает сверхнормы по своей личной инициативе, то здесь дополнительный труд может не оплачиваться.

«За первые два часа переработки оплата идёт в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырёх часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год», — пояснил в беседе с RT Ветерков.

В случае, если работодатель сам просит о дополнительной работе, то здесь он не просто должен устно оповестить сотрудника, но и получить от него письменное согласие на переработку.

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#переработка
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#сотрудники
#работодатель
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Подмосковье принимает участие в конкурсе «Народный участковый 2023»
02 ноября 2023, 14:57

Капитан полиции из Красногорска участвует в всероссийском конкурсе «Народный участковый 2023».
Дмитрий Резакин является представителем Московской области на Всероссийском конкурсе.

Молодой человек с 2017 года работал в должности участкового, а на сегодняшний день является капитаном полиции. В свободное время от работы он играет в футбол и проводит  время с женой и двумя дети.

Стоит отметить, что за 2023 год участковый раскрыл 34 преступления, которые были совершены на ​участке, за который он отвечает.

Кроме этого проголосовать за жителя Подмосковья можно на сайте конкурса.

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#россия
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#человек
#сотрудники
#полицейские
#конкурс
#московская область
#красногорск
#семья
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Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка»
02 ноября 2023, 14:57

Фото: istockphoto/cheshka

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» Росприроднадзора анонсировала с 1 ноября акцию «Новогодняя экоигрушка».
Поучаствовать могут все желающие. Акция продемонстрирует как вторичное использование отходов и ненужных вещей уменьшает вред экологии, а также дарит радость и положительные эмоции. Творческие работы принимают с 1 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Чтобы принять участи, нужно самостоятельно изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги. Сопроводить игрушку рассказом о ней и добавить информацию о себе.

Отправить посылку с описанием до 1 декабря следует по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоёлка», «до востребования».

Ранее сообщалось, что проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ. Целью проекта является оказание необходимой поддержки всем нуждающимся раненым бойцам в госпиталях, а также сделать пребывание в лечебных учреждениях комфортным, реабилитацию— успешной.

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#праздник
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В большинстве российских компаниях есть сотрудники, работающие сверхурочно
02 ноября 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Oleksii Didok

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что в 60% российских компаний есть сотрудники, работающие сверхурочно.
При этом, в таких компаниях работникам за дополнительную нагрузку либо доплачивают, либо дают дополнительный выходной день, либо повышают зарплату.

59% компаний отметили, что основной причиной сверхурочной работы является нехватка рук.

Как передаёт RT, 34% организаций отметили, что у них нет сотрудников, работающих сверхурочно, а в 6% компаний заявили, что достоверно не обладают соответствующей информацией.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера. Так ответили 57% опрошенных. В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).

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#работа
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#россияне
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