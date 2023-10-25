Психолог Самбурский сравнил зависимость от маркетплейсов с наркоманией

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew
Миллионы россиян пристрастились к покупкам на маркетплейсах.
У человека возникнут финансовые проблемы, ведь зависимые люди тратят больше, чем получают. Они влезают в долги, кредиты и рассрочки. При этом тратить виртуальные деньги гораздо легче. Купюры физически не проходят через руки, и потребитель не всегда может осознать, сколько потратил.
Станислав Самбурский порекомендовал несколько приёмов, чтобы избавиться от зависимости:
- Осознать зависимость;
- Установить лимит бюджета и лимит времени на шопинг;
- Найти альтернативы, другие способы получения удовольствия;
- Просите помощи, если не можете справиться с зависимостью от маркетплейсов.
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Мария Фирсова