Психолог Северный не увидел в любви подростков к энергетикам ничего необычного

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda
Президент ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный заявил, любовь подростков к энергетикам не представляет собой ничего необычного и объясняется особенностями возраста.
Он отметил, что подросткам свойственно желание в экспериментах, в том числе и со своим сознанием.
Специалист также отметил, что подросткам могут нравится подобные напитки из-за сладкого вкуса.
Читайте также:
Диетолог Ионова назвала основную опасность энергетиков для подростков
Психолог Польгун объяснила истоки трудоголизма
Детский психолог Дугенцова объяснила природу подростковой агрессии
«Подростки всегда экспериментируют со своим сознанием. Они модифицируют его, пытаются понять его границы. Проще говоря, хотят выяснить, что они могут, а чего они не могут сделать. И поэтому ищут разные способы, как бы собственное сознание изменить. Это и алкоголь, и энергетические напитки, это и различные формы рискового поведения», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Северный.
Читайте также:
Диетолог Ионова назвала основную опасность энергетиков для подростков
Психолог Польгун объяснила истоки трудоголизма
Детский психолог Дугенцова объяснила природу подростковой агрессии
Мелисса Тимофеева