Психолог Северный не увидел в любви подростков к энергетикам ничего необычного

Готовность школы на 1100 учеников в звенигородском микрорайоне Восточный составляет 31%. Строительство должно завершиться к сентябрю 2024 года, заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, он проверил ход строительства новой школы вместе с жителями Звенигорода.