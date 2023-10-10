Радио1
Главная / Новости / Общество/ Психолог Шаболтас заявила о важности госрегулирования психологической помощи

Психолог Шаболтас заявила о важности госрегулирования психологической помощи

10 октября 2023, 14:05
Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Вице-президент Российского психологического общества, декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас заявила, что государственное регулирования психологической помощи в России очень важно и необходимо, поскольку это отвечает безопасности как клиента, так и самого психолога.
Она также подчеркнула, что психологу необходимо высшее образование, и тот факт, что это надо уточнять, удивляет специалиста.

Негативным фактором отсутствия госрегулирования в этой сфере привело, по её словам, к появлению на рынке частных центров, предлагающих дополнительные образовательные программы в области психологии.


«Людям предлагают овладеть профессией психолога за несколько месяцев, что невозможно. Не секрет, что такие краткосрочные курсы очень часто посещают те, кто обратился к психологии из-за каких-то личных жизненных обстоятельств. По сути, они часто занимаются самолечением за счёт других. Между тем консультация у плохо подготовленного специалиста может быть не просто бесполезной, а даже опасной для психического здоровья», — предупредила в беседе с RT Шаболтас.

Сегодня, 10 октября, по всему миру отмечается Всемирный день психического здоровья.

Читайте также:

10 октября — Всемирный день психического здоровья: история и традиции праздника

Психолог раскрыл, где учителям искать силы на работу

Стало известно, как можно повысить работоспособность мозга за 11 дней
#образование
#психология
#профессия
#наука
Читайте нас в
Американская спортсменка пожертвовала рекордом, чтобы спасти котёнка
10 октября 2023, 13:54

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В США спортсменка сошла с марафонской дистанции, чтобы спасти котёнка.
Издание UPI сообщает, что спортсменка осталась без медали. Сара Бохан была близка к установлению личного рекорда в марафоне, когда заметила котенка в нескольких километрах от финиша. Спортсменка решила ему помочь.
 
«Я подумала, что помочь котенку важнее. Это был просто человеческий инстинкт», — говорит Сара Бохан.
Американка пробежала с котенком примерно 2 км, пока не встретила зрителей, которые забрали котёнка к себе домой. По словам спортсменки, у неё есть две кошки, и она всегда пытается помогать животным, которые попали в беду.

Читайте также:

Туристы поспорили о худших для путешествия странах и остановились на России

Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку

Туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде

 
#спортсмены
#животные
#коты
Читайте нас в
Депутат Власов призвал увеличить время обеда школьников
10 октября 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой увеличить время перемены, предусмотренной для организации обеда школьников, до 30 минут.
Он пояснил, что сейчас время, отведённое для обеда школьников, составляет 20 минут. При этом, за эту перемену дети должны успевать не только есть, но и собирать вещи, готовиться к следующему уроку, общаться, отдыхать, и т.д. Власов отметил, что из-за нехватки времени ребёнок торопиться, что негативно сказывается как на его здоровье, так и на других аспектах его жизни.

Парламентарий напомнил, что согласно ТК РФ даже перерыв на обед взрослого человека составляет минимум 30 минут.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», — приводит RT текст обращения Власова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Читайте также:

Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на приближение
#дети
#питание
#школа
Читайте нас в
Названа самая частая причина увольнения россиян
Опрос: Россияне чаще всего увольняются из-за отсутствия профразвития
10 октября 2023, 13:43

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Опрос Русской школы управления (РШУ) показал, что сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса чаще всего увольняются из-за отсутствия профессионального роста (42%).
Кроме этого, причинами увольнений опрошенные называли низкую зарплату (39%), эмоциональное или профессиональное выгорание (37%), отсутствие карьерного роста (29%), плохие отношения с руководителем (29%), желание сменить сферу деятельности (23%).

Как передаёт RT, большинство респондентов намеревались сменить работу в течение года.

Вместе с тем, отмечается, что часто руководители компаний предпринимают попытки отговорить сотрудников от увольнения.

В исследовании приняли участие более тысячи человек.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что из киноперсонажей россияне предпочли бы работать с Шерлоком Холмсом, Джеком Воробьём, Железным человеком и Терминатором.

Читайте также:

Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян

Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян

АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян
#опрос
#россияне
#отношения
#работа
#компании
Читайте нас в
Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств
10 октября 2023, 13:42

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 10 октября, денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Об этом сообщается на официальной странице внесенного в нижнюю палату парламента законопроекта на сайте Госдумы.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — указано в документе.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что Резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года ограничили полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который создали для мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств.

Помимо этого, Россия потеряла возможность решать интересующие вопросы и следить за нарушением прав русскоязычного населения за рубежом на международном уровне из-за данного мониторингового механизма.

Читайте также: 

Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео

Россиянам рассказали о способе получить высокую зарплату после собеседования



#россия
#путин
#рф
#госдума
Читайте нас в
Артемия Лебедева назначили директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»
10 октября 2023, 13:38

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
В сообщении пресс-службы говорится, что Лебедев улучшит опыт использования продуктов «ВКонтакте» и сделает их доступнее для пользователей. Отмечается, что Лебедев будет управлять дизайном продуктов социальной сети, а также заниматься разработкой общего видения дизайна «ВКонтакте».

Артемий Лебедев является известным российским дизайнером, основателем и генеральным директором дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева.

Напомним, ранее Студия Артемия Лебедева представила свои проекты и поделилась лайфхаками с информационным блоком Подмосковья. В Доме правительства Московской области прошла лекция о том, как понятно и просто донести информацию для местных жителей.

Читайте также:

«Простите за все»: Дизайнер Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым

Студия Артемия Лебедева поделилась лайфхаками с информационным блоком Подмосковья

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт
#вконтакте
#инфаркт
#социальная сеть
#дизайнеры
Читайте нас в
В Израиле сеть супермаркетов ввела ограничения на продажу продуктов
10 октября 2023, 13:27

Фото: istockphoto/yongtick

Крупнейшая израильская сеть супермаркетов Shufersal объявила, что ввела ограничения на продажу основных продуктов.
Газета Times of Israel цитирует главу сети Ури Ватермана:
 
«Учитывая ответственность перед всеми нашими покупателями и в связи с высоким спросом, проблемами с поставками и частичной нехваткой продуктов в наших магазинах, мы решили ограничить покупку базовых продуктов питания».
Израильтяне смогут купить не более двух блоков по шесть 1,5-литровых бутылок воды, до 30 яиц, трёх упаковок молока и двух буханок хлеба. В сети супермаркетов говорят, что не прекращают работу над поставками дополнительных продуктов в магазины.
 
До этого израильские власти дали рекомендации гражданам запастись водой и продуктами для 72-часового пребывания в бомбоубежищах.
 
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцам ХАМАС  удалось проникнуть в приграничные районы на юге Израиля.

Читайте также:

Россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС

Политолог Навон рассказал о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС

В ООН посчитали число беженцев, которые покинули дом в секторе Газа
 
#израиль
#магазины
#продукты
Читайте нас в
Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными
10 октября 2023, 13:27

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Братья Запашные после видео с избиением животных во время репетиции обвиняются в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает телеграм-канал Mahs, ссылаясь на зоозащитников.
По информации канала, коллективное заявление от защитников животных уже подали в Следственный Комитет. На кадрах видно, как Эдуард Запашный бьет тигра палкой, обливает водой из шланга и даже даёт залп из огнетушителя. Все это происходит во время репетиций в московском цирке. Увидев неприятные кадры, к делу присоединились общественники и все неравнодушные. Дело дошло до следственного комитета и просьб депутатам проверить цирковых артистов и наказать их.

Не все согласились с мнением зоозащитников — некоторые люди в Сети полагают, что животных нужно дрессировать именно таким образом, а воду на них льют, чтобы разнять драку животных.

Читайте также: 

Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео

Россиянам рассказали о способе получить высокую зарплату после собеседования

#дело
#следственный комитет
#видео
#кадры
#заявление
#люди
Читайте нас в
Мосгорсуд признал продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу законным
10 октября 2023, 13:11

Фото: iStock/Rawf8

Мосгорсуд признал законным продление до конца осени ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
Корреспондент проходит по делу о шпионаже.
 
«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - такое решение огласил судья Юрий Пасюнин, сообщает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание было закрытом. Публика была допущена лишь на оглашение итогового решения. На слушании присутствовали сотрудники американского посольства.
 
Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Эвану Гершковичу срока содержания под стражей из-за допущенных процессуальных нарушений для их устранения. Лефортовским судом Москвы в конце августа Гершковичу была продлена мера пресечения до 30 ноября.

Ранее американская газета The Wall Street Journal назвала возмутительным решение суда о продлении ареста корреспондента московского бюро издания Эвана Гершковича.

«Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения», - прокомментировали ситуацию в издании.
Гершковича задержали 30 марта 2023 года за шпионаж в пользу США. По заданию американских спецслужб, журналист пытался выведать данные об одном из производств, которые составляют государственную тайну.

Читайте также:

Газета WSJ возмутилась продлением ареста Гершковича

ФСБ пресекла шпионскую деятельность американского корреспондента

В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
#суд
#новости
#арест
Читайте нас в
Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью главы Подольска Жарикова
10 октября 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 47-летнего главы Подольска Дмитрия Жарикова.
«Сегодня не стало нашего коллеги, главы Подольска Дмитрия Жарикова. Молодой, ответственный, с чутким сердцем. Мои глубокие соболезнования родным и близким», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 октября стало известно о смерти главы Подольска Дмитрия Жарикова. Ему было всего 47 лет. По предварительным данным, у Жарикова оторвался тромб, это и стало причиной смерти. Глава Подольска не вышел из своего дома, тогда его водитель проник в помещение через окно и обнаружил Жарикова, который не подавал признаков жизнию. Он вызвал скорую, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.

Читайте также:

Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием
#смерть
#соболезнования
#воробьёв
Читайте нас в
Достижения.рф