Психолог Шаболтас заявила о важности госрегулирования психологической помощи

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Вице-президент Российского психологического общества, декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас заявила, что государственное регулирования психологической помощи в России очень важно и необходимо, поскольку это отвечает безопасности как клиента, так и самого психолога.
Она также подчеркнула, что психологу необходимо высшее образование, и тот факт, что это надо уточнять, удивляет специалиста.
Негативным фактором отсутствия госрегулирования в этой сфере привело, по её словам, к появлению на рынке частных центров, предлагающих дополнительные образовательные программы в области психологии.
Сегодня, 10 октября, по всему миру отмечается Всемирный день психического здоровья.
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Негативным фактором отсутствия госрегулирования в этой сфере привело, по её словам, к появлению на рынке частных центров, предлагающих дополнительные образовательные программы в области психологии.
«Людям предлагают овладеть профессией психолога за несколько месяцев, что невозможно. Не секрет, что такие краткосрочные курсы очень часто посещают те, кто обратился к психологии из-за каких-то личных жизненных обстоятельств. По сути, они часто занимаются самолечением за счёт других. Между тем консультация у плохо подготовленного специалиста может быть не просто бесполезной, а даже опасной для психического здоровья», — предупредила в беседе с RT Шаболтас.
Сегодня, 10 октября, по всему миру отмечается Всемирный день психического здоровья.
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Мелисса Тимофеева