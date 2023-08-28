Психолог Шматов: «Нейросети не влияют на процесс обучения»

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Психолог Максим Шматов объяснил, что нейросети не оказывают повышенное влияние на процессы обучения.
«Нейросети не влияют на процесс обучения. Сейчас люди совсем другие, у них многозадачное мышление. Мы, кому 50–60 лет, не можем параллельно делать несколько дел, ведь происходит потеря внимания и начинается тревога, а у них всё нормально. Информация сейчас доступна, поэтому важным остаётся логическое мышление для её осмысления», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Шматов.
Он добавил, что нейросети помогают обучающимся лишь выполнять рутинные действия, так что логическое мышление и осмысление в процессе учёбы остаётся. Более того, по мнению психолога, Chat GPT способен развивать когнитивные способности. Шматов пояснил, что, поскольку мы живём в век большого количества информации, то учащимся необходимо эту информацию уметь искать, систематизировать, отбирать, классифицировать, а потмоу нейронные связи не ухудшаются.
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