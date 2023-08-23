Психолог Шувалова: Импульсивные покупки могут быть признаком тревожности

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«Импульсивные покупки ненужных вещей или вещей по сверхнизким ценам также могут быть показателями высокого уровня личностной тревожности. Покупая впрок, человек пытается организовать себе безопасную среду, что приводит не к снижению уровню тревожности, а наоборот, добавляет ещё целый пул проблем – финансовых, бытовых, социальных», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Шувалова.
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