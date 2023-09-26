Психолог Снегуров назвал запрет видеоигр в России бесперспективным и вредным

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«Излишнее увлечение чем-то является нарушением меры и в классическом мире, и в виртуальном. Нужна не борьба, а стратегия взаимоотношений этих двух миров. Неумеренность – это плохо и нужно бороться, хотя бы, за умеренность, но исключить вообще видеоигры, как сегмент – невозможно, бесперспективно и, даже, вредно. Отмена такого контента приведёт к болезням классического типа – неврозам и психозам», – прокомментирвоал в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.
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