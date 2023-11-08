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Психолог Вилков: Можно найти хобби во избежание зависимости от маркетплейсов

08 ноября 2023, 18:03
Фото: istockphoto.com/oatawa

Фото: istockphoto.com/oatawa

Психотерапевт, психолог Алексей Вилков заявил, что во избежание зависимости от покупок на маркетплейсах нужно чаще общаться с друзьями, заниматься спортом, больше времени уделять работе, а также найти хобби.
«Причины появления этого вида зависимости могут быть разнообразными. На склонность к этому влияет высокий уровень тревожности, депрессивные переживания, эмоциональная нестабильность, потребность в новых эмоциях. Имеет значение и низкая самооценка, неуверенность в себе, дефицит общения. Человек ищет способы заполнить душевную пустоту и невольно прибегает к покупкам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Если же зависимость уже есть, то, считает специалист, в первую очередь, стоит проанализировать своё эмоциональное состояние и выявить первопричину.


А врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил о зависмости от кофе у многих людей. По его словам, отказаться от напитка можно, заменив его чаем или отвары целебных трав.

«Можно и просто потерпеть. Ты станешь более ленивым, но это лучше, чем зависеть от чашки кофе. Я понимаю, что в некоторых офисах это уже ритуал. Но человек должен чётко оценить — это у него баловство или зависимость. Любая зависимость плоха, ведь ты уже себе не принадлежишь. Поэтому, когда осознание пришло, то просто бросаем. Если симптомы невыносимы, их можно корректировать препаратами, которые не требуют похода к врачу», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

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#врач
#кофе
#покупка
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Разработчиков «Сбера» вызвали в прокуратуру из-за сгенерированного нейросетью флага РФ
Греф: «Сбер» внёс ограничения в нейросеть Kandinsky из-за жалоб депутатов
08 ноября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за жалоб депутатов на работу нейросети Kandinsky. Об этом в ходе форума «Финополис» сообщил глава «Сбера» Герман Греф.
Отмечается, что депутатам не понравилось неточное изображение российского флага, которое создала нейросеть. По словам Грефа, программа добавила на флаг купола от Собора Василия Блаженного, что депутаты приняли за издевательство над национальным символом. 

Греф рассказал, что в прокуратуре, куда вызвали его, сотрудников «Сбера» и «Яндекс», прокурор принял решение отпустить присутствующих. После этого в нейросеть были внесены изменения, запрещающие ей генерировать государственные символы. 

Однако, по словам главы Сбербанка, из-за этого модель потеряла 12% в креативности и точности, что замедлит процесс развития нейросети. Но Греф отметил, что разработка подобных программ – непростая задача, поэтому разработчикам придётся наступить на «все грабли».

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#сбербанк
#флаг
#депутаты
#искусственный интеллект
#прокуратура
#разработка
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Маленький пациент детского онкоцентра спрятался от Путина под одеялом
08 ноября 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева и навестил нескольких маленьких пациентов. Один из них, увидев главу государства, спрятался от него под одеяло.
Мама мальчика по имени Вадим пригрозила оставить его на два дня без телефона, но президент вступился за ребенка. 

«Ладно, пусть поиграет. А во что ты играешь на телефоне?», — спросил Путин. 

Поскольку смущенный пациент не отвечал и отказывался вылезать из-под одеяла, за него ответила мама, пояснив, что сын увлечен игрой Minecraft. Президент вручил мальчику подарок, поставив коробку на край кровати. После этого мальчик перестал прятаться от главы государства.

Данная детская онкологическая клиника — личная история для Владимира Путина. В 2005 году 10-летний Дима Рогачёв, больной лейкозом, написал президенту письмо и пригласил его на блины. Российский лидер приехал к мальчику, подарил ему фотоаппарат, а тот ему — рисунок, на котором изобразил «больницу будущего». После этой встречи Путин распорядился построить детский онкоцентр. В 2007 году Дима умер, а клинику назвали его именем.

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#мама
#путин
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Исследование: В Новосибирской области чаще всего происходят форс-мажоры с авто
08 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Исследование «Страхового дома ВСК» продемонстрировало, что Новосибирская область является лидером по числу форс-мажорных случаев с автомобилями.
Так, именно в этом регионе самое большое количеству страховых случаев с автомобилями по каско.

«Согласно исследованию, в антирейтинг регионов, в которых зафиксирован самый высокий уровень обращений по каско в связи со стихийными бедствиями, вошли Новосибирская область (20% от общего числа), Ростовская область (19%), Кемеровская область (13%), Краснодарский край (9%) и Чувашия (5,8%)», — приводит Газета.ру текст соответствующего исследования.

При этом, чаще всего по этому риску обращений поступало в июле, мае, сентябре и июне этого года.

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#рейтинг
#автомобили
#страхование
#россия
#регионы
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Российские работодатели назвали основные проблемы в коллективе
Опрос: Основными проблемами являются стресс и выгорание сотрудников
08 ноября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/fizkes

Исследование «Группы Ренессанс страхование» показало, что наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются российские компании в коллективе, являются выгорание, сильный стресс и снижение вовлеченности сотрудников в работу.
Так ответили 18, 16 и 7% опрошенных соответственно.

«Чаще всего работодатели ищут решения проблем с обстановкой в коллективе, но это следствие. Реальные топ-5 причин токсичного климата, с которыми приходится работать психологам, — это выгорание, высокий уровень стресса и тревожности, отсутствие у руководителей знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде, снижение вовлеченности в работу», — отметила в беседе с Газета.ру управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

При этом, психологическое состояние своих сотрудников отслеживает лишь 20% работодателей, в то время как 14% основывается просто на опросах внутри коллектива.

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#стресс
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В Серебряных Прудах благоустраивают «Яблоневый сад»
08 ноября 2023, 17:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

‍В Серебряных Прудах приступили к благоустройству Яблоневого сада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
За благоустройство и модернизацию яблоневого сада в п. Успенский проголосовало большое количество жителями в ходе общероссийского голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«<…> В сквере уже выполнены проведенные работы, частично произведен демонтаж перекрытий и небольших архитектурных форм, демонтированы и опоры уличного освещения. Проведены работы по планировке территории и устройству основания под твердые покрытия», - отметил начальник службы стабильности и благоустройства Александра Титова.

Кроме этого, перед началом работ были учтены пожелания жителей по обустройству парка.

Стоит отметить, что открыть Яблоневый сад планируется в августе 2024 года. 

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#московская область
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В Мытищах прошел большой этнографический диктант
08 ноября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» провели в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проходило с 3 по 8 ноября на базе библиотеки мытищинской школы № 3.

«В школе № 3 в этнографической акции на базе нашей школы приняли участие порядка 150 учащихся и педагогов. Диктант впервые прошёл в 2016 году и тогда участие в нём приняли 90 тысяч жителей России. В 2022 году –уже более 4 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежные стран проверили свой уровень этнографической грамотности», –  отметила заместитель директора МБОУ СОШ №3 Елизавета Аверьянова.

Стоит отметить, что диктант ежегодно проводится в  канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Благодаря диктанту школьники смогли узнать и познакомиться с культурой народов России.

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Андрей Воробьев встретился с главой Дмитровского городского округа
08 ноября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор с главой обсудили развитие Дмитровского городского округа, а также  реализацию губернаторских и президентских программ.

«Дмитровский городской округ у нас заметно развивается - и туризм, и сельское хозяйство, и президентские программы в контексте  капитального ремонта школ, объектов здрава, техникума, развития дорог.<…> Мы встречались в конце лета с жителями городского округа, чтобы получить новые наказы<…> ».,- отметил  Андрей Воробьёв.

Кроме этого, были подведены итоги работы за 5 лет.  С 2019 года в Дмитровском округе запустили 13 станций обезжелезивания, отремонтировали 15 учреждений здравоохранения и привели в порядок 2 ВЗУ. 

По словам главы, до  конца 2023 года планируется завершить 6 проектов на 8,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что с 2024 года будут осуществляться 13 инвестиционных проектов, среди которых, вторая очередь терминально-логистического центра «Белый Раст».

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#дмитровский городской округ
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#взу
#андрей воробьёв
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Адам Кадыров пришёл на награждение к главе КБР с золотым пистолетом
08 ноября 2023, 16:38

Фото: iStock/jirkaejc

Сын лидера Республики Чечня Адам Кадыров пришёл на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом, видеоролик опубликован в Telegram-канале Рамзана Кадырова.
На видеозаписи с награждения можно заметить, что у 15-летнего Адама Кадырова на поясе висит кобура, из которой торчит золотой пистолет.

Напомним, 8 ноября глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Как отметил его отец, чеченский лидер Рамзан Кадыров, сын был удостоен столь высокой награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

За последние пару месяцев это уже пятая награда, которую от получает Адам Кадыров от глав российских регионов. 

6 октября Кадырову-младшему было присвоено звание Героя Чеченской Республики - высшая награда Чечни.

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#награды
#пистолет
#рамзан кадыров
#сын
#чечня
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Профессор Алексейчева заявила о пользе внедрения ИИ на ЕГЭ
08 ноября 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева заявила, что внедрение технологий исуственного интеллекта в проверке работ ЕГЭ будет полезен, поскольку способствует снижению среднего балла при поступлении, а также уравняет учеников из разных регионов России.
Она отметила, что ИИ будет запрограммирован и на то, чтобы отслеживать списывание учеников во время экзаменов.

«Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. Искусственный интеллект анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов», – пояснила в беседе с Газета.ру Алексейчева.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в следующем учебном году (2024/2025). Так, по русскому языку для поступления в высшее учебное заведение необходимо набрать минимум 40 баллов, а по математике – 39.

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#егэ
#вузы
#искусственный интеллект
#технологии
#образование
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