Психолог Завадская рекомендовала родителям быть мягче к детям в начале учебного года

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«В начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее. Нельзя сразу же требовать от ребёнка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить — при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября. Переход от каникул к интенсивному учебному режиму должен быть мягким», — пояснила в беседе с Газета.ру Завадская.
Она рекомендовала больше разговаривать с ребёнком о нём самому, а также всячески поддерживать его и помогать ему.
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