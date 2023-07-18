Психологи начнут работать с 14-летней девочкой, пострадавшей во время взрыва на Крымском мосту

Фото:istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Перевозить пострадавшую в Москву не планируется: школьница продолжит лечиться в Краевой детской клинической больнице Краснодара.
После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.
Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.
Читайте также:
Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту
Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки на Крымский мост