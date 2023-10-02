Психологи выявили у россиян кредитную зависимость

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Авторы статьи поясняют, что большинство кредитов и заёмов берется по причине того, что люди хотят иметь дорогую технику, хороший отдых и иные предметы роскоши, которые им не по средствам.
«И идет человек на поклон к банкам и микрофинансовым организациям. И погрязает в долгах, аки муха в варенье. И не задумывается о том, что когда-нибудь может и не смочь рассчитаться», — пишут «Аргументы Недели».
Отмечается, что от финансовых трудностей не застрахован ни один человек, по этой причине необходимо грамотно оценивать свои финансовые возможности.
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