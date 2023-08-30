«Психологические калеки»: Почему в большом спорте не бывает здоровых детей, объяснил психолог Заников

Вечером 29 августа стало известно о пропаже звезды российского фигурного катания 16-летней Алины Горбачевой. Позже, девочку, к счастью, нашли. Выяснилось, что она ушла из дома и провела ночь в подъезде. О причинах своего поступка Горбачева так ничего и не рассказала.