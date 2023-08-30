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«Психологические калеки»: Почему в большом спорте не бывает здоровых детей, объяснил психолог Заников

Почему фигуристка Горбачева сбежала из дома, объяснил психолог Заников
30 августа 2023, 15:27

Фото: iStock/SB Arts Media

Вечером 29 августа стало известно о пропаже звезды российского фигурного катания 16-летней Алины Горбачевой. Позже, девочку, к счастью, нашли. Выяснилось, что она ушла из дома и провела ночь в подъезде. О причинах своего поступка Горбачева так ничего и не рассказала.
Почему юная звезда сбежала из дома, и почему подростки из, казалось бы, благополучных семей подсаживаются на наркотики, экстремальные виды спорта или вовсе обрывают все контакты с родными? Об этом корреспонденту «Радио 1» рассказал психолог-психотерапевт Тамерлан Заников.

«Перспективных спортсменок ее возраста часто забирают в спорт-интернат. Они живут на служебных квартирах, потому что у них в основном вся жизнь заключается в сборах и соревнованиях», - рассказал психолог.


Отметим, выяснилось, что юная Горбачева с девяти лет проживает не с родителями, а со своим тренером Софьей Федченко.

«У них очень тяжелая, особенно для девочек, жизнь. Особенно это фигурное катание и художественная гимнастика. Там конкуренция очень высокая, и как только они видят малейший талант в ком-то, они его полностью выжимают. Их психика еще не готова, физиология тоже не готова», - рассказал Заников.

Эксперт отметил, что дети никогда не стремятся стать профессиональными спортсменами самостоятельно. К принятию таких решений просто напросто не адаптирована их психика. При этом, сами родители успешно реализовывают свои полузабытые мечты и стремления через детей.

«Это хорошие гонорары, деньги, плюс, что немаловажно, такую девочку потом можно удачно выдать замуж. Такие прагматичные вещи полностью разрушают психику ребенка. В 16 лет они говорят как взрослые тетки. На самом деле, это же не их мысли. Им вкладывают в голову это все», - подчеркнул психолог.

Отвечая на вопрос, возможно ли сделать из ребенка звезду спорта и, при этом, сохранить его психику здоровой, Заников однозначно заявил, что это невозможно.

«Это все покалеченные дети, абсолютно. Психологические калеки», - посетовал эксперт.

Так от чего же, в итоге, бегут дети вроде Горбачевой? По мнению психолога – это проявление протестного поведения.

«Это месть родителям за то, что они в какой-то момент лишили ребенка безопасности, значимости, признания, самостоятельности. Зацеперы, руферы, все подросшие дети, которые занимаются такими экстремальными видами спорта, говорят – вот теперь я умру, а ты будешь страдать и потеряешь меня. И начинаются наркотики, экстремальные виды спорта, побеги из дома. Протестное поведение подразумевает под собой месть», - объяснил Заников.

Психолог рекомендует родителям, которые замечают за своим ребенком нездоровое поведение, либо уже сталкивались с вышеперечисленными проблемами, поменять систему общения со своим ребенком, уйти от повелительно-приказного тона, уйти в поддерживающую манеру общения.

Также, чтобы не потерять контакт с ребенком и помочь ему справиться с психологическими проблемами, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, в завершении посоветовал Заников.

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В Можайске отремонтировали автодорогу, соединяющую несколько населённых пунктов
30 августа 2023, 17:07

Фото: Минтранс МО

В Можайском городском округе уложили новое покрытие на трёх участках региональной дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская –Уваровка». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

Ремонт провели на участках от ул. Советской в селе Поречье до деревни Глядково, от поворота на деревню Голышкино до остановки «Поворот на Поминово» и от поворота на деревню Лыкшино до выезда из деревни Рогачёво. Общая протяжённость обновлённых участков составила 8,5 км. 
«Отремонтированные участки соединяют несколько небольших населённых пунктов. По ним можно проехать к рабочему посёлку Уваровка и Минскому шоссе. Также они служат проездом к железнодорожным станциям, больницам, учебным заведениям и магазинам», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что благодаря проведённым работам проезд к социально-значимым объектам стал удобнее и безопаснее для более чем 6 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно. 
 
Работы проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца ремонтного сезона в муниципалитете планируют отремонтировать ещё 10 региональных дорог общей протяжённостью около 14 км. 

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#подмосковье
#московская область
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Волынец выступила за дополнительные баллы на ЕГЭ для медалистов
30 августа 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала идею начислять дополнительные баллы по ЕГЭ медалистам.
Она добавила, что было бы правильно ввести единую систему поощрения медалистов при поступлении в университеты и институты.

«Было бы здорово, если бы был единый формат. Потому что родителям и абитуриентам часто очень сложно в этом разобраться. Сайты у всех вузов разные, где-то эти условия отражены, где-то их приходится искать и тратить время. А это, согласитесь, когда нужно принять решение, достаточно сложно», — пояснила в беседе с RT Волынец.

До этого сообщалось, что выпускники российских школ 2024 года, выбравшие историю для сдачи ЕГЭ, будут отвечать на вопросы о спецоперации на Украине. Тема СВО оказалась в опубликованном проекте варианта экзамена. В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО.

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#образование
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В аэропорту Домодедово с 30 августа изменится нумерация входных групп
30 августа 2023, 16:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 30 августа нумерация входных групп здания аэровокзала будет осуществляться справа налево, по аналогии со стойками регистрации, чтобы было легче сориентироваться на месте.

С 30 августа нумерация входных групп здания аэровокзала будет изменена таким образом:

— вход №4 → вход №1;

— вход №3 → вход №2;

— вход №2 → вход №3;

— вход №1 → вход №4;

— вход №0 → вход №5;

— вход на 2 этаже в зоне прилета международных авиалиний → вход №9.

В связи с изменением нумерации входных групп, остановка экспресс-автобуса «Аэроэкспресс», автобусов и маршрутных такси городской сети от метро «Домодедовская» теперь будут расположены 2 входной группы.

Новая схема размещения выставлена на сайте аэропорта. 

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Умер физик Склизков
30 августа 2023, 16:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве умер 91-летний учёный-физик Глеб Склизков.
РЕН ТВ пишет, что учёный умер в своей квартире на улице Гарибальди. Причина смерти физика не сообщается.
 
Исследователь, несмотря на возраст, продолжал заниматься научной деятельностью. Он изучал работу лазеров и процессы, которые с ними связаны. 
 
Глеб Склизков являлся доктором физико-математических наук, профессором. Заведовал лабораторией взаимодействия излучений с плазмой Физического института имени Лебедева. Учёный был удостоен Ленинской премии. 

Ранее сообщалось о смерти 85-летней балерины Светланы Адырхаевой. Балерина скончалась дома после продолжительной болезни. 30 августа в Большом театре состоится прощание с балериной Светланой Адырхаевой.

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#учёный
#наука
#новости
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В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали дорожки
30 августа 2023, 16:41

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали пешеходные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее жители жаловались на неудобство старого покрытия из плиточного окола.
«Дорожки были неровные, покрытие рассыпалось, содержать его в нормативном состоянии было невозможно. Ходить людям было неудобно, а в сырую погоду ещё и скользко. Жители просили заменить плитку на асфальт», – рассказал директор МБУ «Благоустройство» Александр Сенкевич.  
Яблоневый сад – одно из любимых мест отдыха горожан. Чтобы сохранить эстетику этого уютного уголка и придать скверу особый колорит, глава Долгопрудного Владислав Юдин поручил применить красно-коричневый асфальт с нанесением рисунка-имитации брусчатки. Теперь в любой сезон и в любую погоду сад будет выглядеть ярко. 
 
Кроме того, в сквере установлены новые урны, покрашены стойки фонарей. В следующем году яблоневый сад также ждут перемены. Там высадят ещё яблони, заменят лавочки и резиновое покрытие детской площадки.

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#московская область
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Воробьёв: реконструкция электроподстанции «Пахра» в два раза увеличила её мощность
30 августа 2023, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным запустил в микрорайоне Северный в Домодедове обновлённую электроподстанцию «Пахра» на 500 киловольт. Об этом сам глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
«Это высокотехнологичный энергообъект нового поколения с дистанционным управлением и самый масштабный проект такого уровня в России за последние пять лет. Здесь более чем в два раза увеличили трансформаторную мощность. Мы подключим 80 тыс квартир, частный сектор, новые предприятия и индустриальные парки», – отметил Воробьёв. 
Он пояснил, что сейчас «Пахра» обеспечивает электричеством более 1,4 млн жителей Домодедова, Подольска, Чехова, Серпухова и двух районов Новой Москвы. 
 
Вместе с Мишустиным и Воробьёвым на символическую кнопку запуска нажали вице-премьер Александр Новак, гендиректор Россетей Андрей Рюмин и полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Губернатор поблагодарил правительство России, Минэнерго и Россети за внимание к инициативам и предложениям региона, реализацию больших проектов, которые улучшают качество жизни в Подмосковье. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Киберэксперт Курочкин назвал трудной идею обязать операторов удалять данные по запросу
30 августа 2023, 16:22

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин назвал правильной идею обязать негосударственных операторов персональных данных удалять информацию о гражданах по запросу, однако отметил, что такая инициатива труднореализуема.
«Конечно, хорошо, когда человек может сразу у всех отозвать данные. <…> На практике это будет сложно. Минцифры каждый сайт, который собирает какие-то персональные данные, будет очень сложно контролировать. Не знаю, как это получится», — пояснил в беседе с RT Курочкин.

Также он отметил, что проблема утечки персональных данных граждан есть, но она не столь глобальна, поскольку в основном утекают номера телефонов и почтовые адреса, на которые впоследствии распространяются спам-рассылки.

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В Подмосковье открыли самый большой инвестиционный детский сад
30 августа 2023, 16:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В преддверии начала учебного года в жилом комплексе «Люберцы» одноименного муниципалитета открыли самый крупный инвестиционный детский сад для 360 малышей.

Здание детского сада состоит из 3 этажей и рассчитано на единовременное пребывание 15 групп малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


На каждом этаже здания предусмотрено 5 групповых помещений, в которых будут игровые, буфеты, спальни, раздевалки и туалеты.

Застройщиком детского сада выступила Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

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Подмосковные дети-сироты с 1 сентября получат соцкарты для бесплатного проезда
30 августа 2023, 16:12

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Дети-сироты из Московской области с 1 сентября смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Закон об этом ранее приняла Мособлдума, сообщается на сайте регионального парламента.
До этого проезд оплачивали или приёмные родители, или сами дети, а для получения компенсации собирали пакет необходимых документов.
«С социальной картой процесс станет намного проще и удобнее. А ещё по карте можно будет получать дополнительные льготы и скидки при покупке продуктов и лекарств. Мера поддержки коснётся более 17 тыс ребят», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.   
Для тех, кто имел право на бесплатный проезда и ранее, карта выпускается без заявлений. С 1 сентября её можно забрать в МФЦ по месту жительства. Если ребёнок общественным транспортом ранее не пользовался, карту можно оформить через региональный портал госуслуг или в МФЦ. Адреса офисов МФЦ можно найти на карте.

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