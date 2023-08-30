«Психологические калеки»: Почему в большом спорте не бывает здоровых детей, объяснил психолог Заников

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«Перспективных спортсменок ее возраста часто забирают в спорт-интернат. Они живут на служебных квартирах, потому что у них в основном вся жизнь заключается в сборах и соревнованиях», - рассказал психолог.
«У них очень тяжелая, особенно для девочек, жизнь. Особенно это фигурное катание и художественная гимнастика. Там конкуренция очень высокая, и как только они видят малейший талант в ком-то, они его полностью выжимают. Их психика еще не готова, физиология тоже не готова», - рассказал Заников.
Эксперт отметил, что дети никогда не стремятся стать профессиональными спортсменами самостоятельно. К принятию таких решений просто напросто не адаптирована их психика. При этом, сами родители успешно реализовывают свои полузабытые мечты и стремления через детей.
«Это хорошие гонорары, деньги, плюс, что немаловажно, такую девочку потом можно удачно выдать замуж. Такие прагматичные вещи полностью разрушают психику ребенка. В 16 лет они говорят как взрослые тетки. На самом деле, это же не их мысли. Им вкладывают в голову это все», - подчеркнул психолог.
Отвечая на вопрос, возможно ли сделать из ребенка звезду спорта и, при этом, сохранить его психику здоровой, Заников однозначно заявил, что это невозможно.
«Это все покалеченные дети, абсолютно. Психологические калеки», - посетовал эксперт.
Так от чего же, в итоге, бегут дети вроде Горбачевой? По мнению психолога – это проявление протестного поведения.
«Это месть родителям за то, что они в какой-то момент лишили ребенка безопасности, значимости, признания, самостоятельности. Зацеперы, руферы, все подросшие дети, которые занимаются такими экстремальными видами спорта, говорят – вот теперь я умру, а ты будешь страдать и потеряешь меня. И начинаются наркотики, экстремальные виды спорта, побеги из дома. Протестное поведение подразумевает под собой месть», - объяснил Заников.
Психолог рекомендует родителям, которые замечают за своим ребенком нездоровое поведение, либо уже сталкивались с вышеперечисленными проблемами, поменять систему общения со своим ребенком, уйти от повелительно-приказного тона, уйти в поддерживающую манеру общения.
Также, чтобы не потерять контакт с ребенком и помочь ему справиться с психологическими проблемами, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, в завершении посоветовал Заников.
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