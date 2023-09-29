В Подмосковье по номеру «112» оказывается психологическая помощь

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Главной задачей, стоящей перед операторами-психологами региональной Системы-112, является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до прибытия экстренных оперативных служб, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».
Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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