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В Подмосковье по номеру «112» оказывается психологическая помощь

29 сентября 2023, 16:20
Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Региональная Система-112 оказывает помощь и поддержку гражданам в критических ситуациях, в которых особую роль в таких ситуациях играет психологическая помощь.

Главной задачей, стоящей перед операторами-психологами региональной Системы-112, является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до прибытия экстренных оперативных служб, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».


Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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#жители
#112
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Осень – пора экскурсий в клубах «Активное долголетие»
29 сентября 2023, 16:51

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Все экскурсии, которые посещают участники проекта «Активное долголетие» абсолютно бесплатны и включают в себя трансфер.
Экскурсии в рамках проекта посетили более 45 тысяч активных долголетов, ​сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Осенью большим спросом среди старшего поколени пользуются экскурсии. Всего разработано 87 экскурсионных маршрутов, которые посетят порядка 8 тысяч жителей Подмосковья старшего поколения. Их ждут экскурсии в Храм Вооруженных Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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#рф
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В Подмосковье подано около 500 онлайн заявок на регистрацию домашних животных
29 сентября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области упростить регистрацию питомца можно, подав предварительную заявку в режиме онлайн.
Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Сегодня владельцам собак доступен сервис подачи заявки на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой способ значительно ускоряет процедуру регистрации. Только за эту неделю подано уже около 500 заявок», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода. Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем.

На приёме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип.

Чипирование является обязательным условием для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость составляет 330 рублей.

Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники.

Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру».
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Судебные приставы добились закрытия незаконно работавшего гостиничного комплекса в Подмосковье
29 сентября 2023, 15:51

Фото: ГУФССП РФ по МО

Судебные приставы принудили жителя Московской области прекратить незаконную коммерческую деятельность гостиничного клуба, который он организовал на территории садового товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.
Председатель одного из подмосковных садовых товариществ построил на пяти земельных участках крупный гостиничный клуб. На коммерческой основе он организовывал и проводил там банкеты, свадьбы и корпоративы. 
«На этом мужчина не остановился: он построил на территории сауну, спа-центр с бассейном и сдавал их в аренду, организовал рыбалку. Вдобавок на территории комплекса он разместил ферму, где содержались козы, свиньи, лошади, куры и другая живность. Выпас животных, как и хранение отходов их жизнедеятельности, осуществлялась также на территории садового товарищества», – говорится в сообщении. 
Владельцы других участков товарищества были недовольны таким соседством. Граждане подали в суд иск с требованием устранить нарушения.
 
Дмитровский городской суд признал деятельность гражданина незаконной и запретил использовать земельный участок не по назначению. Подмосковные приставы возбудили три исполнительных производства. Должниками стали садовое товарищество и предприимчивый председатель. 
 
Судебный пристав-исполнитель ограничил для должника-председателя выезд за пределы России, а также пользовании транспортными средствами, запретил на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. 
 
Однако деятельность гостиничного клуба продолжалась. Тогда пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора. Он предупредил его об административной и уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения.
 
Все эти меры побудили должника исполнить решение суда. Незаконная коммерческая деятельность предпринимателя и нецелевое использование земельного участка были прекращены.  

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#снт
#подмосковье
#московская область
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Путин разрешил украинцам пересекать границу России по внутреннему паспорту
29 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать по своим украинским паспортам. Соответствующий документ опубликован.
«Граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна», - говорится в указе.

Вернуться на Украину можно по удостоверению личности. При пересечении границы с детьми при себе будет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, в котором есть информация о ребенке.

Напомним, Путин своим указом объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией.

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#паспорт
#дома
#информация
#путин
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Полковник Баранец объяснил, когда срочников могут отправить на СВО
29 сентября 2023, 15:33

Фото: IStock/caliger

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России в 2023 году начнется в свои обычные сроки — с 1 октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» напомнил, что призывников срочной службы не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. Однако у них есть такая возможность. 
«Многих призывников, срочников направят в специальные учебные части, где их будут обучать пять-шесть месяцев, а потом отправят в части, но на территории глубокой России. Но если после такого обучения сам призывник изъявит желание, то он имеет право подать рапорт и оказаться в зоне специальной военной операции», — сказал Баранец. 
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#призывник
#виктор баранец
#армия
#сво
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Синоптик Шувалов заявил, что октябрь не будет дождливым
29 сентября 2023, 15:22

Фото: IStock/ABGlavin

Уже послезавтра теплая сентябрьская погода сменится на дождливую октябрьскую. Об этом в эфире «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
По словам синоптика, на территории Москвы и Московской области в субботу и пятницу будет наблюдаться тёплая погода с температурой 22 градуса. Однако уже в воскресенье, 1 октября, в регион придёт дождь.
«Пора покончить с очень тёплой и сухой погодой, потому что количество выпавших осадков по области не превышает и 10 процентов от требуемой месячной нормы. Это самый сухой месяц за весь ряд метеонаблюдений, так что дождь очень даже нужен. Но, к сожалению, он не будет затяжным. Количество выпавших осадков, может, где-то и превысит пять миллиметров, но в среднем будет около трёх миллиметров», — заметил Шувалов.
При этом специалист подчеркнул, что дождливых дней в октябре будет не слишком много. По прогнозам, погода во второй осенний месяц будет близка к своей климатической норме.  
«Особенно дождливым октябрь он не прогнозируется. С вероятностью 70 процентов октябрь по температуре и по осадкам окажется близким к норме. Как минимум, первая неделя будет точно октябрьская – 12… 17 днём, а потом — 10… 13 градусов», — сказал синоптик.
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#погода
#регион
#подмосковье
#москва
#осень
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Путин провел встречу с замминистром обороны Евкуровым
29 сентября 2023, 15:04

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Информацию сообщает телеграм-канал Кремля.
Встреча состоялась 28 сентября вечером, в ней также принял участие экс-командир «Вагнера» Андрей Трошев. Участники обсудили формирование добровольческих подразделений.

Глава государства отметил, что все социальные гарантии для участников Специальной военной операции должны быть одинаковые. В том числе, они должны распространяться на добровольцев и кадровых военных.

«Для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заявил президент.
В тот же день лидер РФ провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Путин поддержал идею строительства новой мечети на улице Кадырова, которая будет находится в Южном Бутово. 

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Новый пешеходный переход скоро появится в городском округе Люберцы
29 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Новый пешеходный переход свяжет между собой улицы Ленина и Карла Либкнехта в районе улицы Новая и 1-й проезд Михельсона.
Он обеспечит безопасный и комфортный переход через железно-дорожные пути для порядка 130 тысяч жителей близлежащих районов. В ближайшее время для удобства жителей там закончат устанавливать лифты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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Новый пешеходный переход скоро появится в городском округе Люберцы.

Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход.
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#люберцы
#благоустройство
#губернатор
#пешеходный переход
#парковки
#лифты
#развитие
#тротуары
#площадки
#андрей воробьёв
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Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход
29 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Уже в ноябре специалисты завершат строительство разноуровневого пешеходного перехода в Видном вблизи станции Расторгуево.
Новый пешеходный переход соединит улицы Донбасскую и Вокзальную. Перемены смогут почувствовать более 20 тысяч человек. Также, специалисты благоустроят прилегающую территорию. 

Пропускная способность перехода составляет до 2 тысяч человек в час. На данный момент 17,6 тысяч человек ежедневно пользуются старым открытым пешеходным мостом без лифтов, который планируют демонтировать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.
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#люберцы
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