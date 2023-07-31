Психотерапевт Фомин озвучил страшные последствия воспитания детей без отца

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«Парни, выросшие без отца, становятся эмоционально нестабильными, перенимают материнское поведение. Во взрослой жизни это приводит к отсутствию семьи и истероидному типу личности. <…> Девочки, у которых не было отца, часто ищут его в своих мужчинах, что создаёт недопонимание. Она пытается увидеть в этих отношениях отца, но мужчина не обязан принимать на себя эту роль», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Фомин.
До этого врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова заявила, что поведение интернет-троллей и так называемых «троллей» может говорить об определённых психических расстройствах человека.
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«В рамках расстройства личности, психопатии, когда человеку мало интересны чувства других людей. Он не переживает, не сочувствует, у него нет эмпатии. Для социопатов это также характерно. Для них это как развлечение. Нормальному человеку такое не нужно, у него есть своя жизнь», — прокомментировала в беседе с «Абзацем» Жесткова.
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