Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян

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Согласно исследованию, около 15 млн россиян находятся в депрессии, это почти 10% от всего населения страны. Среди основных причин состояния называются длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит.
Клинический психолог и психотерапевт Анастасия Ксенофонтова отметила, что это может быть связано с ростом психологического и психиатрического просвещения в стране. В беседе с «Радио 1» она отметила, что люди стали чаще обращать внимание на своё состояние и обращаться к специалистам. Напомним, что с 1 июля в российских поликлиниках начали работать кабинеты психологов, к которым можно записаться по полису ОМС.
Анастасия Ксенофонтова подчеркнула, что в обществе также стало распространено слово «депрессия», и люди не всегда понимают, что она означает на самом деле.
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«Это говорит о том, как в обществе у нас организована психиатрическая помощь, про отношение. Чем больше мы знаем об этом заболевании, чем лучше у нас работает психологическое и психиатрическое просвещение, тем больше люди обращают на это внимание. Чем доступнее становится помощь, и чем проще обратиться к специалисту, — тем больше возможностей у людей появляется», — сказала специалист.
«Депрессией мы чаще называем подавленное состояние, а не клинический диагноз. И в этом плане нам также нужно психологическое просвещение, которое будет помогать отделять котлет от мух и называть вещи своими именами. Также мы можем делить депрессию на врожденные и приобретенные. Та депрессия, о которой говорится в исследовании — это. вероятно, приобретённая. То есть были какие-то стрессовые факторы, с которыми психика не справилась. Но есть и генетическая предрасположенность к депрессии. Она тоже может происходить в меру объективных причин, но часто это состояние может быть вызвано сезонностью», — заключила психотерапевт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова