Психотерапевт рассказал, как правильно загадывать желание

В пятницу утром, 28 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 906 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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