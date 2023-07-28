Психотерапевт рассказал, как правильно загадывать желание

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«Надо понять, что на самом деле поступками человека, связанными с реализацией желаний, управляет его подсознание. И только потом приходит логическое обоснование. Желание должно быть реалистичным, оно должно быть адаптивным, оно должно приводить к улучшению жизни человека, оно должно быть совместным, чтобы человек пользовался поддержкой других людей», — рассказал Марк Сандомирский.
«Важно общаться с самим собой сознательно в диалоге с подсознанием. Это происходит при использовании техник релаксации. В состоянии релаксации человек освобождается от внутренних барьеров, думая о своих целях и планах продуктивно, освобождается от негативных эмоций, своих переживаний, чрезмерных тревог и начинает лучше понимать свои цели», — добавил собеседник.Читайте также:
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