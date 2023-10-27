Psychopharmacology: Одна доза алкоголя может побудить причинять боль детям

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Польские учёные выяснили, как алкоголь влияет на восприятие морали и моральные устои у людей. Соответствующее исследование публикует научный журнал Psychopharmacology.
Распространено утверждение, что люди в состоянии алкогольного опьянения зачастую ведут себя неадекватно и аморально. Однако в лабораторных условиях такая тенденция никогда не изучалась.
В лабораторном эксперименте приняли участие 329 человек. Испытуемых разделили на три группы - пьющие алкоголь, получившие плацебо и контрольная группа. У участников эксперимента спросили, за какую сумму они бы согласились отправить проклятья в лицо родителей и воткнуть булавку в ладонь незнакомому ребёнку.
Самый высокий уровень сакрализации заботы показали участники контрольной группы. Они оказались более устойчивы к причинению вреда другим людям и менее склонны к недостойному поведению, чем участники исследования, употребляющие алкоголь.
Пьяные люди проявили большую готовность принять участие в мероприятия, где гости мочатся на сцене и ползают пьяными. В итоге учёные пришли к выводу, что даже одна порция алкоголя заставляет человека искаженно воспринимать такие понятия, как добро и зло.
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«Мы стремились проверить это, спрашивая, готовы ли пьяные участники сделать что-то неправильное», — рассказала автор исследования Мариола Парузель-Чахура.
Самый высокий уровень сакрализации заботы показали участники контрольной группы. Они оказались более устойчивы к причинению вреда другим людям и менее склонны к недостойному поведению, чем участники исследования, употребляющие алкоголь.
Пьяные люди проявили большую готовность принять участие в мероприятия, где гости мочатся на сцене и ползают пьяными. В итоге учёные пришли к выводу, что даже одна порция алкоголя заставляет человека искаженно воспринимать такие понятия, как добро и зло.
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Диана Аванесян