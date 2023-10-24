Пугачева и Галкин* купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей

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В начале палестино-израильского конфликта Максим Галкин* уверял, что никуда не уедет из страны и в эти горестные для Израиля дни останется вместе с его народом. Однако, когда стало ясно, что боевые действия затягиваются, юморист уехал на Кипр, где у него запланированы концерты.
Юморист долгое время отрицал наличие жилья на острове. Но в 2021 году жители Лимассола рассказали телевизионщикам из НТВ, что звездная пара приобрела пентхаус в элитной высотке на берегу Средиземного моря. Стоимость апартаментов составила почти 10 миллионов евро. По нынешнему курсу это около миллиарда рублей. Панорамные окна 137-этажного дома выходят на море. С балкона открывается шикарный вид на воду и расстилающийся внизу город. Обстановка намного приятнее и спокойнее, чем в воюющем Израиле.
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* Признан иноагентом на территории РФ
Александр Бойцов