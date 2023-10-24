Пугачева и Галкин* купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей

В начале палестино-израильского конфликта Максим Галкин* уверял, что никуда не уедет из страны и в эти горестные для Израиля дни останется вместе с его народом. Однако, когда стало ясно, что боевые действия затягиваются, юморист уехал на Кипр, где у него запланированы концерты.