Пункт отбора бойцов в Балашихе оказывает комплексную подготовку потенциальных контрактников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Доброволец с позывным Зверь рассказал о занятиях в центре подготовки контрактников в Балашихе
В Балашихе уже почти месяц работает Центр подготовки контрактников, в который обратились уже около 1,2 тыс человек, большинство из них жители Подмосковья. Этот Центр является уникальным и на данный момент единственным в России.
Доброволец с позывным Зверь рассказал, что у него нет боевого опыта и опыта службы в армии, но даже за одно занятие с инструкторами он понял, что от него будет требоваться, на что необходимо обратить внимание и получил представление о начальной военной подготовке. Доброволец подчеркунул, что в Центре осуществляют комплексную подготовку бойцов с нуля.
Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи: академический отпуск, кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, социальные услуги на дому для пожилых родителей, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции и другие.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Доброволец с позывным Зверь рассказал, что у него нет боевого опыта и опыта службы в армии, но даже за одно занятие с инструкторами он понял, что от него будет требоваться, на что необходимо обратить внимание и получил представление о начальной военной подготовке. Доброволец подчеркунул, что в Центре осуществляют комплексную подготовку бойцов с нуля.
«Выбора нет. Здесь живут мои жена и дети. Жена поволновалась, но все спокойны, все поняли меня. Нас трое друзей из Балашихи сюда пришло и у нас есть план, в какое подразделение мы бы хотели попасть. Мои друзья тоже без боевого опыта», — сообщил доброволец с позывным Зверь.В центре подготовки бойцов, желающие заключить контракт, получат информационную поддержку, медицинское обследование, современную экипировку, обмундирование, комплексное обучение и другое.
Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи: академический отпуск, кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, социальные услуги на дому для пожилых родителей, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции и другие.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Алиса Сергиенко